اقتراب انضمام لاعب الزمالك للدوري السعودي

كشف مصدر مقرب من سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تلقي اللاعب لعرض احتراف من أحد الأندية السعودية لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد اللاعب مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق في الفترة الحالية.

وأكد المصدر أن سيف فاروق جعفر تلقى عدة عروض محلية في الآونة الأخيرة بجانب العرض السعودي .

ويأتي بيراميدز والبنك الأهلي كأبرز الأندية المهتمة بضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل أحقيته في التوقيع لأي فريق في الفترة الحالية.

لم يحسم الزمالك ملف التجديد لكل من سيف جعفر

ولم يحسم الزمالك ملف التجديد لكل من سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه، في حين سبق وحسم النادي ملف تجديد عقود كل من حسام عبد المجيد وسيد عبد الله "نيمار".