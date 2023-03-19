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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نشرة الرياضة .. سيف فاروق جعفر على أبواب الأهلي .. المصري يرفض طلب الفريق الأحمر .. فيريرا يقترب من الرحيل

صدى البلد

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد 5-2-2023  تفاصيل كثيرة عن مواجهة الأهلي المرتقبة امام الهلال بعد تجديد امال الاحمر في التأهل الي ربع نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا

المصري يرد على طلب الأهلي بتأجيل مباراتهما بكأس الرابطة

قال ياسر يحيى، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن ناديه لن يقبل بتأجيل مباراته أمام النادي الأهلي، والتي ستجمع الفريقين، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة.

 

شوبير: مبررات كولر برفض مشاركة الأهلي في كأس الرابطة وجيهة جدا

أيد الإعلامي أحمد شوبير قرار مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي برفض المشاركة في كأس الرابطة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

 

رضا عبد العال: سيف فاروق جعفر يقترب من الأهلي

فجَرَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق مفاجأة كبرى بشأن لاعب وسط نادي الزمالك سيف فاروق جعفر، الذي سينتهي تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري .

 

رضا عبد العال: الأهلي لو واجه صن داونز مرة أخرى «سيودع البطولة»

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن الفوز الذي حققه النادي الأهلي أمام القطن الكاميروني برباعية نظيفة ، سيعطي دفعة قوية للاعبين و الجهاز الفني أمام الهلال السوداني في الجولة السادسة و الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .


عمرو الحديدي: أطهر الطاهر "لاعب طاهر" وأحذر الأهلي من هذا اللاعب

حذر عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من ليلوبو مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الهلال قبل مواجهة الفريقين الحاسمة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

 

قائمة الأهلي المتاحة للمشاركة في كأس الرابطة

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن قائمة الأهلي المتاحة للمشاركة في كأس الرابطة، في ظل استدعاء عدد من لاعبي الفارس الأحمر، للمنتخبات الوطنية.


هاني حتحوت: خناقات واتهامات داخل غرفة ملابس الزمالك بعد الوداع الإفريقي.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن أزمة كبيرة حدثت داخل غرفة خلع الملابس الخاصة بفريق الزمالك عقب الخسارة من فريق شباب بلوزداد الجزائرى وتوديع بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

هاني حتحوت: فيريرا يقترب من الرحيل عن الزمالك

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، اقترب من الرحيل عن القلعة البيضاء بعد الإخفاق الإفريقي.

 

حتحوت يكشف عن قائمة الأهلي المتاحة للمشاركة في كأس الرابطة

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن قائمة الأهلي المتاحة للمشاركة في كأس الرابطة، في ظل استدعاء عدد من لاعبي الفارس الأحمر، للمنتخبات الوطنية.

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