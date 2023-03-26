كانتي يقترب من تجديد عقده مع تشيلسي

أكد فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، اقتراب الفرنسي نجولو كانتي، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، من تجديد عقده مع البلوز.



وينتهي عقد كانتي مع نادي تشيلسي الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.



وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي "تويتر":"المفاوضات بين تشيلسي وكانتي بشأن العقد الجديد لا تزال جارية وتتقدم بشكل جيد إلى المراحل النهائية".

أضاف:" العقد الجديد قد يكون لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم ثالث".



كانت تقارير صحفية، أكدت في وقت سابق اهتمام نادي النصر السعودي، بالتعاقد مع نجولو كانتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.



وغاب كانتي عن معظم مباريات تشيلسي الإنجليزي هذا الموسم، بسبب معاناته من إصابة في أوتار الركبة،