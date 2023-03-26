رياح وأمطار وسيول.. السعودية تحذر مواطنيها من الطقس السيء

حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الأحد، من رياح نشطة وأتربة على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنِي في الرؤية.



وتحدث إضطرابات الجو على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة، شرورة.وبيّن المركز أن الحالة تستم حتى الساعة الـسابعة مساء.

حالة الطقس في السعودية

وقال المركز في بيان نشرته وكالة أنباء السعودية "واس": "توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران".

وأضاف المركز: "تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق".