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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتصار روسي.. إعلان عاجل من مجموعة فاجنر بشأن معارك باخموت

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

أعلنت مجموعة فاجنر الروسية، اليوم الأحد، السيطرة على مصنع آزوم للمعادن في شمال مدينة باخموت، وفقًا لمقطع فيديو بثته وسائل الإعلام الحكومية الروسية.

وقالت وسائل إعلام روسية: “سيطرت مجموعة فاجنر الروسية بشكل كامل على أراضي آزوم، مصنع باخموت لمعالجة المعادن غير الحديدية”.

وأصبحت باخموت نقطة محورية في الغزو الروسي، حيث ضغطت موسكو بشدة للسيطرة على المدينة بعد فشلها في تحقيق مكاسب كبيرة في أماكن أخرى.

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والوضع الدقيق للمعركة على المدينة غير واضح، ولكن إذا تأكدت مزاعم فاجنر ستشير إلى أن روسيا قد حققت مكاسب على الرغم من الإشارات الإيجابية من أوكرانيا هذا الأسبوع.

وقال أحد كبار جنرالات كييف، يوم الخميس، إن القوات الروسية قد نضبت في باخموت وأنه من المحتمل شن هجوم مضاد أوكراني قريبًا.

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