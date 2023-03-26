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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من أمريكا بعد قرار بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروس

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

قالت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إن واشنطن لم ترصد أي مؤشرات على نقل أسلحة نووية روسية إلى بيلاروس.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية البولندية، إن نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروس يهدف لتوريطها بالحرب.

وقال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن وجود أسلحة نووية روسية في بيلاروس خطوة غير مسؤولة.

وأضاف بوريل، أن “الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات ضد بيلاروس وعليها أن تختار”.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، إن قرار روسيا بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس محاولة للترهيب.

وحسب صحيفة “فيلت” الألمانية، قالت وزارة الخارجية الألمانية، "المقارنة التي أجراها الرئيس بوتين مع المشاركة النووية للناتو مضللة ولا يمكن استخدامها لتبرير الخطوة التي أعلنتها روسيا”.

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وأضافت الخارجية الألمانية، أن “بيلاروس على المستوى الدولي تعهدت في عدة إعلانات بخلوها من الأسلحة النووية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موسكو ومينسك اتفقتا على أنهما، دون انتهاك الالتزامات الدولية، ستنشران أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

وأوضح بوتين أن روسيا لا تنقل أسلحتها النووية إلى بيلاروس، لكنها تفعل ما تفعله الولايات المتحدة منذ عقد من الزمان.

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