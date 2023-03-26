عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجهودهم في تطبيق منظومة التحول الرقمي.. تكريم عاملين بالمديرية المالية بقنا

تكريم المتميزين بقنا
تكريم المتميزين بقنا

كرم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، كل من أعضاء مكتب الدعم الفنى بالمديرية المالية، وأعضاء الدعم الفنى بشركة E- Finance، والمدربين، لجهودهم في تطبيق منظومة التحول الرقمى داخل المؤسسات الحكومية بمحافظة قنا.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، و حسام حموده، سكرتير عام المحافظة، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، و محمود حمدان، مدير المديرية المالية، وعبدالراضى ابوالنجا، عضو وحدة الميكنة بوزارة المالية، و مسئول تواصل الدفع الالكترونى بالمديرية المالية بقنا.

موعد أذان المغرب بمحافظة قنا

لاتهامه في قضية تزوير.. حبس مدير الإدارة الهندسية بالوقف احتياطياً

موعد أذان المغرب بمحافظة قنا

تحدى الإعاقة والتنمر.. طالب يبيع الخس والأحذية أمام بوابة الجامعة بقنا

عاطف الكهربائى..أكثر من20 عاماً فى صناعة فوانيس رمضان بمخلفات الزجاج والخشب

قنا .. مصرع عامل وإصابة ابنه فى حادث تصادم عربة كارو وملاكى

إصابة شاب بطلق ناري مجهول في قرية الصياد بنجع حمادى

بينها لحوم مجهولة المصدر.. تحرير 33 مخالفة متنوعة لمنافذ بيع بمراكز قنا

إحالة معلمين بنجع حمادى للتحقيق لنشرهما أخبارا كاذبة على"فيسبوك"


وقال محافظ قنا ، إن تكريم هؤلاء العاملين يأتى تقديراً لدورهم فى تدريب المختصين بجميع المؤسسات الحكومية على منظومة ميكنة الإدارة المالية الحكومية " GFMIS" و منظومة الدفع الالكترونى " GPS " و منظومة التحصيل الاكترونى " GPOS " و منظومة ميكنة رواتب العاملين " PAYROLL " و منظومة التعاقدات الحكومية، وهو ما ساهم فى أن تكون محافظة قنا من أولى المحافظات فى تطبيق تلك المنظومات، تماشيا مع خطة الدولة لتطبيق التحول الرقمى.

وأضاف الداودى، بأن القيادة السياسية تمضي قدماً في توجهها الاستراتيجي نحو بناء مصر الرقمية، وتعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلي حكومة مترابطة ومتكاملة رقمياً ، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، للمساهمة في الإرتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد.

كما كرم محافظ قنا، عدد من النماذج المشرفة من العاملين بالمؤسسات الحكومية، لإخلاصهم وتفانيهم فى العمل، ومنحهم شهادات تقدير.

تضمن قائمة المكرمين كل من: أحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، و ثلاثة من العاملين بالإدارة، كما منح شهادات تقدير لاثنين من العاملين بإدارة الحسابات، و الهيئة الموازنية بديوان عام المحافظة، و اثنين من العاملين بمديرية التنظيم والإدارة، و طبيب بيطرى يعمل بمديرية الطب البيطرى، و أحد العاملين بمديرية التربية والتعليم ، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، ورئيس قرية أبوشوشة بمركز أبوتشت، ورئيس قرية طوخ بمركز نقادة. 
وأعرب محافظ قنا ، عن إعزازه وتقديره للمكرمين، مؤكداً حرص المحافظة على تكريم النماذج الإيجابية ليكونوا قدوة يُحتذى بها من قِبل الأجهزة التنفيذية، لافتاً إلى أن مثل هذه النماذج تسعي جاهدة لتقديم كل الدعم الممكن في سبيل رفعة هذا الوطن.

تكريم الموظفين المتميزين بقنا

IMG-20230326-WA0153
IMG-20230326-WA0153
IMG-20230326-WA0141
IMG-20230326-WA0141
IMG-20230326-WA0143
IMG-20230326-WA0143
IMG-20230326-WA0145
IMG-20230326-WA0145
IMG-20230326-WA0149
IMG-20230326-WA0149
IMG-20230326-WA0150
IMG-20230326-WA0150
IMG-20230326-WA0172
IMG-20230326-WA0172
IMG-20230326-WA0171
IMG-20230326-WA0171
IMG-20230326-WA0177
IMG-20230326-WA0177
قنا منظومة التحول الرقمي الدعم الفنى بالمديرية المالية المؤسسات الحكومية منظومة ميكنة الإدارة المالية منظومة التعاقدات الحكومية شهادات تقدير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. مرتضى منصور لن يخرج من محبسه اليوم

خانها مع مرات أخوه.. سوهاجية تنتقم من زوجها بطريقة سينمائية.. تفاصيل

نصف شهر إجازة مرة واحدة.. مفاجأة تنتظر الموظفين والطلاب بعد أيام

بعد مقلب رامز جلال.. أحمد مكى وشيماء سيف ومى كساب يسخرون من ياسمين عز

الشلن بـ 40 ألف جنيه| ابحث عن هذه العملات.. واعرف أماكن بيعها

الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار السجائر والمعسل| تفاصيل

بيان عاجل من السعودية بشأن تداعيات الاتفاق مع إيران على لبنان

كلمة أغضبت الجمهور| هل قصد رامز جلال إهانة ياسمين عز بهذه العبارة؟

موضوعات متعلقة

للاطمئان على مستوى الخدمة الطبية..محافظ قنا يفاجئ عيادة سيدى عبدالرحيم للتأمين الصحي

خلال احتفالية كبرى بديوان عام قنا .. تكريم الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية

لاتهامه في قضية تزوير.. حبس مدير الإدارة الهندسية بالوقف احتياطياً

موعد أذان المغرب بمحافظة قنا

تحدى الإعاقة والتنمر.. طالب يبيع الخس والأحذية أمام بوابة الجامعة بقنا

عاطف الكهربائى..أكثر من20 عاماً فى صناعة فوانيس رمضان بمخلفات الزجاج والخشب

قنا .. مصرع عامل وإصابة ابنه فى حادث تصادم عربة كارو وملاكى

إصابة شاب بطلق ناري مجهول في قرية الصياد بنجع حمادى

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: إنكار الغيب خلل في الإيمان.. فيديو

5 سيارات هاتشباك زيرو.. بـ 600 ألف جنيه| صور

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من القدس ورام الله

خلافات النجوم| شريف منير: لم أقبل إهانة شيرين.. تامر عبد المنعم: لا يمكن أشتغل مع محمد فؤاد تاني

زيادة أسعار المعسل بأنواعه .. تفاصيل

مغذية وبسيطة .. طريقة تحضير سلطة الكول سلو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغذية وبسيطة .. طريقة تحضير سلطة الكول سلو

ليه بتحبس بكوباية شاي .. أسرار اتباع غالبية الأشخاص لهذه العادة الخطيرة 

حسام موافي يحذر من عادة خاطئة على الإفطار تؤثر على الجهاز الهضمي

غير متوقع.. تناول الكثير من اللحوم خلال رمضان يصيب بمرض خطير

فيديو

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

مماليك لابسين أديداس في سره الباتع وكُشك يفضح رشيد.. أخطاء المسلسلات عرض مستمر.. فيديوجراف

أسعار الذهب اليوم الأحد بعد التغيرات الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ