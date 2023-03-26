لجهودهم في تطبيق منظومة التحول الرقمي.. تكريم عاملين بالمديرية المالية بقنا

كرم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، كل من أعضاء مكتب الدعم الفنى بالمديرية المالية، وأعضاء الدعم الفنى بشركة E- Finance، والمدربين، لجهودهم في تطبيق منظومة التحول الرقمى داخل المؤسسات الحكومية بمحافظة قنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، و حسام حموده، سكرتير عام المحافظة، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، و محمود حمدان، مدير المديرية المالية، وعبدالراضى ابوالنجا، عضو وحدة الميكنة بوزارة المالية، و مسئول تواصل الدفع الالكترونى بالمديرية المالية بقنا.



وقال محافظ قنا ، إن تكريم هؤلاء العاملين يأتى تقديراً لدورهم فى تدريب المختصين بجميع المؤسسات الحكومية على منظومة ميكنة الإدارة المالية الحكومية " GFMIS" و منظومة الدفع الالكترونى " GPS " و منظومة التحصيل الاكترونى " GPOS " و منظومة ميكنة رواتب العاملين " PAYROLL " و منظومة التعاقدات الحكومية، وهو ما ساهم فى أن تكون محافظة قنا من أولى المحافظات فى تطبيق تلك المنظومات، تماشيا مع خطة الدولة لتطبيق التحول الرقمى.

وأضاف الداودى، بأن القيادة السياسية تمضي قدماً في توجهها الاستراتيجي نحو بناء مصر الرقمية، وتعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلي حكومة مترابطة ومتكاملة رقمياً ، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، للمساهمة في الإرتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد.

كما كرم محافظ قنا، عدد من النماذج المشرفة من العاملين بالمؤسسات الحكومية، لإخلاصهم وتفانيهم فى العمل، ومنحهم شهادات تقدير.

تضمن قائمة المكرمين كل من: أحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، و ثلاثة من العاملين بالإدارة، كما منح شهادات تقدير لاثنين من العاملين بإدارة الحسابات، و الهيئة الموازنية بديوان عام المحافظة، و اثنين من العاملين بمديرية التنظيم والإدارة، و طبيب بيطرى يعمل بمديرية الطب البيطرى، و أحد العاملين بمديرية التربية والتعليم ، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، ورئيس قرية أبوشوشة بمركز أبوتشت، ورئيس قرية طوخ بمركز نقادة.

وأعرب محافظ قنا ، عن إعزازه وتقديره للمكرمين، مؤكداً حرص المحافظة على تكريم النماذج الإيجابية ليكونوا قدوة يُحتذى بها من قِبل الأجهزة التنفيذية، لافتاً إلى أن مثل هذه النماذج تسعي جاهدة لتقديم كل الدعم الممكن في سبيل رفعة هذا الوطن.