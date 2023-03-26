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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مخرج الهرشة السابعة يعتذر عن خطأ في الحلقة الثالثة

الهرشة السابعة
الهرشة السابعة

اعتذر كريم الشناوي مخرج مسلسل الهرشة السابعة عن خطأ غير مقصود في مسمى الحلقة الثالثة التي عرضت على التلفزيون وعبر منصة شاهد. 

وكتب كريم الشناوي عبر فيسبوك:" نعتذر عن الخطأ الإملائي في كتابة عنوان الحلقة الثالثة وجاري تعديل الخطأ". 

 

وكانت الحلقة الثالثة من مسلسل الهرشة السابعة قد طرحت باسم “عاوزه أستحمى”، للتعبير عن معاناة بطلته أمينة خليل بعد إنجاب توأمها، لكنها كتبت بطباعة خاطئة لتدل على معنى آخر. 

 

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل الهرشة السابعة، الكثير من الأحداث والتغيرات الزمنية في حياة الأبطال، بداية من ولادة توأم أمينة خليل ومحمد شاهين، والاحتفاء مع أصدقائهما بالسبوع. 

 

وتلت هذه اللحظة، الكثير من المواقف العاطفية والعصيبة ما بين الاستمتاع بتجربة الأمومة، ومرور أمينة خليل بنوبات عصبية بسبب ضغط المرحلة ومتطلبات الأطفال، ومحاولة زوجها ووالدتها مساعدتها ما تسبب في مسافات داخل علاقتهما. 

الهرشة السابعة مسلسل الهرشة السابعة كريم الشناوي منصة شاهد امينة خليل

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