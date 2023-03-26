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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العملية فتحت.. تعاطف الجمهور مع محمد فؤاد بعد مقلب رامز جلال

محمد فؤاد
محمد فؤاد

عرضت الليلة حلقة جديدة من حلقات برنامج رامز نيفر إند الذي يقدمه رامز جلال علي شاشة mbc.

 

وحل محمد فؤاد ضيفا في حلقة اليوم، وكان من نصيبه مقلب الغسالة، طبقا لقواعد البرنامج.

 

وظهر فؤش في الحلقة، وهو نحيف للغاية نتيجة للجراحة التي خضع لها مؤخرا لتكميم المعدة.

 

ونظرا لقوة المقلب ظهر فؤش وهو ملقي على الأرض، مع. ظهور جزء من الجرح الذي تسببت فيه الجراحة الأخيرة ما جعل الكثيرين يتعاطفوا معه على صفحات السوشيال قائلين: محمد فؤاد كان عامل عملية والجرح اتفتح.

محمد فؤاد

 

رد فعل فؤش على الحلقة

قام الفنان محمد فؤاد، برد فعل غريب، بعد اكتشافه مقلب رامز جلال في برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد.


ووقع الفنان محمد فؤاد، ضحية اليوم في برنامج "رامز نيفر إند" في رابع ضحايا الفنان رامز جلال، في شهر رمضان الكريم، إذ وقع اليوم في مقلب "الغسالة" وهو الذي يبدأ بتواجده في افتتاح أحد المطاعم، ومن ثم يتم احتجازه داخل "الغسالة" قبل أن يكتشف أنه مقلب من الفنان رامز جلال.


وبعد أن انفعل الفنان محمد فؤاد على مدار الحلقة، استقبل تواجد رامز جلال في مقلب منه برد فعل غريب منه، إذ استقبله بالقبلات والأحضان بالفنان رامز جلال، دون أي عصبية بعدما اكتشف تواجده.

 

أغنية "حيران كده ليه"

واختتم محمد فؤاد، تواجده في البرنامج من خلال غنائه أغنية "حيران كده ليه"، وسط تفاعل كبير من كل أعضاء وفريق البرنامج

رامز نيفر اند رامز جلال محمد فؤاد

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