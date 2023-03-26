9 دول تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان.. تفاصيل

أصدرت وزارة خارجية هندوراس بيانًا أعلنت فيه رسميًا قطع "العلاقات الدبلوماسية" مع تايوان الصينية، بعد الاجتماع الأخير بين وزير الخارجية الصيني ونظيره الهندوراسي.

حيث وقعت الصين وهندوراس بياناً مشتركاً في بكين اليوم الأحد حول إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين. وتم توقيع البيان من قبل عضو مجلس الدولة، وزير الخارجية الصيني تشين جانج، ووزير الخارجية الهندوراسي إدواردو رينا بعد إجراء محادثات بينهما.

ووفقا للبيان، قررت جمهورية الصين الشعبية وجمهورية هندوراس، تماشيا مع مصالح ورغبات الشعبين، الاعتراف ببعضهما البعض وإقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء، اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا البيان.

فمنذ وصول تساي إنج وين إلى السلطة في عام 2016، قطعت تسع دول "علاقاتها الدبلوماسية" مع سلطات تايوان، وهما كالآتي ساو تومي وبرينسيبي (2016)، وبنما (2017)، ودومينيكا (2018)، وبوركينا فاسو (2018)، السلفادور (2018)، جزر سليمان (2019)، كيريباتي (2019)، نيكاراغوا (2021)، هندوراس (2023).