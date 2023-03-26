أخبار التعليم .. حقيقة تغيير موعد امتحانات الترم الثاني لطلاب صفوف النقل.. لجميع الطلاب.. اغتنم هذه الأوقات في المذاكرة خلال شهر رمضان

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم تكشف حقيقة تغيير موعد امتحانات الترم الثاني لطلاب صفوف النقل

تغيير موعد امتحانات الترم الثاني .. خبر انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع خلال الساعات الاخيرة ، بشكل أثار جدل طلاب المدارس وأولياء أمورهم الذين تساءلوا عن القرار النهائي بشأن موعد امتحانات الترم الثاني .

تدريب طلاب التعليم الفني بسيناء على الأساليب الحديثة في العمليات الزراعية

استقبل حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، اليوم ، محمد رضا حنفي رئيس محطه بحوث الصحراء بالشيخ زويد والتابع لمركز بحوث الصحراء الإدارة العامة للمحطات البحثية .

عميد تربية السابق: ربط مشروعات تخرج الطلاب برجال الصناعة أصبح ضرورة

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق إنه لابد من إتاحة الفرصة أمام الطلاب الموهوبين وجذب رجال الصناعة لمشاهدة مشاريع التخرج وعرضها عليهم بطريقة تسويقية وليس فقط لغرض النجاح، ودمج الموهبين من الطلاب في سوق العمل وتوفير بيئة مناسبة .

الآن ..القمر أعلى الحشد النجمي الثريا "الأخوات السبعة"

يشاهد في سماء مصر، الآن، ظاهرة فلكية مهمة؛ حين يقترن القمر مع الثريا (الحشد النجمي Pleiades - الأخوات السبع أو (الثريا)، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك، والمهتمين بمجال الرصد والتصوير؛ إذا سنحت لهم الفرصة.

جامعة الفيوم تعقد الجلسة رقم 82 لمجلس البرامج الجديدة

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، الجلسة رقم 82 لمجلس البرامج الجديدة.

بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والسادة أعضاء المجلس، وذلك اليوم الأحد 26/3/2023.

لجميع الطلاب.. اغتنم هذه الأوقات في المذاكرة خلال شهر رمضان

قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه يمكن للطلاب سواء بالمرحلة الثانوية العامة أو المرحلة الجامعية أن يعتمدوا على جداول مذاكرة خاصة بشهر رمضان الكريم والالتزام بها.

التعليم تحسم مصير "التعريب" في امتحانات الثانوية العامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام التعريب مستمر هذا العام في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بالنسبة لطلاب مدارس اللغات .