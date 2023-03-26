أنا آسف.. مؤدي المهرجانات أبو ليلة يعتذر على الهواء لهذا السبب

قدم مؤدي المهرجانات أبو ليلة، اعتذارًا للمشاهدين، على الهواء؛ بسبب نشره مقطع فيديو يجمعه مع "الدجوي"، وتقليده نجوما كبار في الفن، أمثال “العندليب” عبد الحليم حافظ، و"كوكب الشرق" أم كلثوم.

وقال مؤدي المهرجانات أبو ليلة، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة “الحدث اليوم”، "أنا آسف.. الفيديو كان على سبيل الهزار والضحك.. وأنا آسف جدا لو اتفهم غلط".

أبو ليلة يعلق على قرار إنشاء شعبة الأداء الصوتي

أضاف أبو ليلة، أن قرار الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بإنشاء شعبة الأداء الصوتي لمؤدي المهرجانات؛ كان بمثابة قبلة الحياة لنا.