عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على آخر موعد للتقديم بمسابقة البحوث القمية على مستوى الجامعات

طلاب
طلاب

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن الكلية سوف تشارك في مسابقة البحوث القمية على مستوى الجامعات المصرية تحت عنوان “مفهوم الإدمان وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على الشباب في المجتمع المصري”.

txt

الأوراق المطلوبة للحصول على خدمات التكافل الاجتماعي بجامعة القاهرة

txt

بجوائز مالية .. الاستعداد لإطلاق مسابقة "عين شمس تبتكر"

وأضاف عميد زراعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدى البلد أنه يمكن للطلاب الراغبين في الاشتراك سرعة التوجه لإدارة رعاية الشباب بالكلية لمعرفة الشروط لافتا أن اخر موعد لتقدم البحث يوم 29 مارس 2023.

وأكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن جامعة عين شمس تسعى لأن تكون دائما في مصاف جامعات الجيل الرابع، حيث أنها ليست معنية فقط بالتعليم والبحث العلمي بل معنية أيضا بالابتكار وريادة الأعمال والتقدم في التصنيفات العامة والمتخصصة.

وأشار الدكتور محمود المتيني، إلى جهود جامعة عين شمس للتقدم فى التصنيفات العالمية خلال السنوات القادمة، مؤكدا أن الجامعة خلال السنوات الأخيرة تقدمت بشكل غير مسبوق في التصنيفات الدولية، واستطاعت أن تُجدد نفسها وتحقق منافسة قوية مع الجامعات العالمية الكبرى بل تتفوق على العديد منها بقوة برامجها وأساتذتها وجودة مناهجها وكفاءة العملية التعليمية، وأصبحت تعد من أفضل 1% على مستوى الجامعات العالمية حيث جاءت ضمن أفضل جامعات العالم .

والجدير بالذكر عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة عين شمس.

في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وقدم المجلس التهنئة للدكتور عصام الدين صادق فرحات، لتعيينه رئيسًا لجامعة المنيا، مُتمنين دوام التوفيق والسداد.

مسابقة البحوث القمية الجامعات مفهوم الإدمان المجتمع المصري الدكتور أحمد جلال Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العملية فتحت.. تعاطف الجمهور مع محمد فؤاد بعد مقلب رامز جلال

الهدوء الذي يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس

أول تعليق من الأهلي علي خسارة الزمالك من البنك الأهلي

لو بتاكل بلح باللبن طول شهر رمضان .. هذه تكون النتيجة 

17 ألف جنيه مرة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن خامس أيام رمضان

واخدة حقنة عشان تبيض لونها| فنانة شهيرة تفضح ياسمين عز

أخبار الأهلي| الخطيب ينهي صفقة جديدة.. ونفاد تذاكر أفريقيا.. و«كاف» يصدم الهلال

3 ظواهر جوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

مجلس النواب يطالب بعدم إلغاء الكتاب الورقي.. وخبراء يكشفون مزايا وفوائد التحول الإلكتروني.. ويؤكدون: المستقبل رقمي

جامعة عين شمس تعلن تفاصيل التقدم لجائزة الملك فيصل العالمية 2024

لطلاب الفرقة الرابعة.. حقوق جامعة عين شمس تعلن جدول محاضرات الحاسب الآلي

خبراء التعليم يكشفون مزايا خريجي الجامعات التكنولوجية الجديدة.. وهل يحتاج لتأهيل قبل الالتحاق بسوق العمل عقب تخرجه.. ويؤكدون: يمثل استثمارًا حيويًا لمستقبل الاقتصاد المصري

ترشيحاتنا

2100 وجبة يوميا.. إليكم خريطة موائد فرحة رمضان في سوهاج

استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 27-3-2023

سعر أرخص سيارة رنج روفر 2023 في السعودية .. صور

تحذيرات عاجلة من الأرصاد السعودية بسبب طقس اليوم

560 جنيها.. مفاجأة مدوية في أسعار الذهب وعيار21 الآن خامس يوم رمضان

أعز من الولد.. مشهد كوميدي لـ الوليد بن طلال مع حفيداته| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعز من الولد.. مشهد كوميدي لـ الوليد بن طلال مع حفيداته| فيديو

رجيم في رمضان ينقص 20 كيلو .. مجرب وسريع

منذ 2005.. سيدة تحصل على رخصة القيادة بعد 960 محاولة

كادت تبتلعه.. لحظة نجاة عامل سفينة بأعجوبة من أمواج مرعبة| شاهد

فيديو

وزير الرياضة يحسم الجدل بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد خروجه من السجن «فيديوجراف»

رسالة تحذير من أشهر عالم زلازل في تركيا .. ومطالب بنقل سكان إسطنبول فورًا «فيديوجراف»

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ