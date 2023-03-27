تعرف على آخر موعد للتقديم بمسابقة البحوث القمية على مستوى الجامعات

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن الكلية سوف تشارك في مسابقة البحوث القمية على مستوى الجامعات المصرية تحت عنوان “مفهوم الإدمان وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على الشباب في المجتمع المصري”.

وأضاف عميد زراعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدى البلد أنه يمكن للطلاب الراغبين في الاشتراك سرعة التوجه لإدارة رعاية الشباب بالكلية لمعرفة الشروط لافتا أن اخر موعد لتقدم البحث يوم 29 مارس 2023.

وأكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن جامعة عين شمس تسعى لأن تكون دائما في مصاف جامعات الجيل الرابع، حيث أنها ليست معنية فقط بالتعليم والبحث العلمي بل معنية أيضا بالابتكار وريادة الأعمال والتقدم في التصنيفات العامة والمتخصصة.

وأشار الدكتور محمود المتيني، إلى جهود جامعة عين شمس للتقدم فى التصنيفات العالمية خلال السنوات القادمة، مؤكدا أن الجامعة خلال السنوات الأخيرة تقدمت بشكل غير مسبوق في التصنيفات الدولية، واستطاعت أن تُجدد نفسها وتحقق منافسة قوية مع الجامعات العالمية الكبرى بل تتفوق على العديد منها بقوة برامجها وأساتذتها وجودة مناهجها وكفاءة العملية التعليمية، وأصبحت تعد من أفضل 1% على مستوى الجامعات العالمية حيث جاءت ضمن أفضل جامعات العالم .

والجدير بالذكر عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة عين شمس.

في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وقدم المجلس التهنئة للدكتور عصام الدين صادق فرحات، لتعيينه رئيسًا لجامعة المنيا، مُتمنين دوام التوفيق والسداد.