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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دون إصابات.. انهيار منزل مكون من طابقين بملوي جنوب المنيا

انهيار منزل بملوي
انهيار منزل بملوي

انهار منزل مكون من طابقين في مدينة ملوي بجنوب المنيا دون إصابات بشرية وتم فرض كردون أمني وإخطار الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لاتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانهيار جزء من منزل بحي شمال مدينة ملوي.

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بانتقال قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين انهيار منزل مكون من طابقين علي مساحة 70 مترا مربعا، دون إصابات بشرية، وتم فصل المرافق وعمل كردون أمني حفاظا علي حياة المارة.

كما تم إخطار لجنة المنشآت الآلية للسقوط لمعاينة المنزل وإعداد تقرير تفصيلي بموقفه الإنشائي لاتخاذ اللازم.
 

المنيا إصابات غرفة عمليات الوحدة الوطنية الأجهزة الامنية أنهار منزل حفاظا على حياة المارة

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