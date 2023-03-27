القبض على الممثل جوناثان ماجورز بتهمة التحرش والاعتداء على فتاة

قبضت شرطة نيويورك على الممثل جوناثان ماجوز بطل فيلم Creed III، بتهمة الاعتداء والتحرش والتورط في نزاع منزلي مع امرأة تبلغ من العمر 30 عاما.

جوناثان ماجورز الذي ظهر مؤخرا في حفل الأوسكار، وشارك مع مايكل بي جوردان في فيلم Creed III الذي طرح مؤخرا، تم احتجازه لفترة وجيزة.

ونفى محامي جوناثان ماجورز الذي يبلغ من العمر 33 عاما، ارتكاب أي جريمة أو مخالفة من هذا النوع، في الوقت الذي وجدت فيه الشرطة الفتاة بجروح طفيفة في الرأس والرقبة وتم نقلها إلى المستشفى.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك، إن جوناثان ماجورز تم إطلاق سراحه في نفس الليلة، وأكد محاميه على أنه بريء تماما، زاعما أن موكله كان ضحية مشاجرة.

وسجل فيلم Creed III افتتاحية عرض قياسية لم تحققها الأجزاء الأولى من سلسلة الأفلام التي تتحدث عن بطل ملاكمة، فيما تخطط الشركة المنتجة لاستغلال هذا النجاح على مستوى كبير.

حقق الجزء الأول من سلسلة Creed حوالي 42 مليون دولار في افتتاحية عرضه عام 2015، ويشهد الجزء الجديد عودة مايكل بي جوردان الذي يلعب شخصية البطل أدونيس كريد إلى الحلبة من جديد.

وظهر مايكل بي جوردان في التريلر داخل الحلبة ليواجه جوناثان ماجورز، ويشهد فيلم Creed III عودة تيسا طومسون وفيليسا رشاد وود هاريس.