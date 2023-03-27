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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كادت تبتلعه.. لحظة نجاة عامل سفينة بأعجوبة من أمواج مرعبة| شاهد

كادت تبتلعه.. لحظة
كادت تبتلعه.. لحظة نجاة عامل سفينة بأعجوبة من الأمواج الضخمة

انتشر مقطع فيديو صادم على تويتر يوثق لحظة نجاة عامل سفينة بأعجوبة من الأمواج الضخمة.

نشر المقطع حساب Wow Terrifying والذي غالبًا ما يشارك مقاطع فيديو مخيفة حدثت في الواقع، ويوثق المقطع عاملًا يقف على سطح السفينة وينظر إلى الأمواج المرتفعة. 

تستمر الأمواج في الارتفاع بمجرد أن تتحرك السفينة للأمام، لكن العامل لا يزال يقف هناك.

وفي النهاية، يهرب الرجل لإنقاذ حياته عندما تتصادم الأمواج الكبيرة وتضرب السفينة.

حصد الفيديو حوالي مليوني مشاهدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر المستخدمون عن آرائهم حول المقطع.

كتب أحدهم منتقدًا تصرف العامل: "إذا كنت مهتمًا بتجربة جمال وقوة أمواج المحيط، فهناك طرق أكثر أمانًا للقيام بذلك، مثل زيارة الشاطئ أو الخط الساحلي حيث يمكنك مراقبة الأمواج من مسافة آمنة".

وكتب آخر: "أعط الأولوية دائمًا لسلامتك واتبع جميع العلامات والتحذيرات المنشورة عندما تكون بالقرب من المحيط أو أي مسطح مائي طبيعي آخر".

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