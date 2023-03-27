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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انعدمت الرحمة.. العثور على طفل حديث الولادة داخل كيس بقنا| تفاصيل

الطفل
الطفل

واقعة صادمة بكل ما تحمله الكلمة من معني، عنوانها القسوة والتجرد من كل معاني الإنسانية، عقب ترك طفل عمره لم يتجاوز اليوم الواحد داخل كيس بلاستيكي معلق على إحدى الدراجات البخارية بجوار السكة الحديد بمحافظة قنا، فما سر هذا الطفل وكيف تجرد أبواه من معاني الرحمة والإنسانية وتركه يقابل المجهول بهذه الطريقة البشعة . 

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أجهزة الأمن تكثف الجهود لكشف ملابسات الواقعة

تكثف أجهزة الأمن بـ قنا ، جهودها لكشف ملابسات وهوية طفل رضيع عثر عليه داخل كيس أسود معلق على دراجة نارية بجوار محطة سكة حديد قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على طفل رضيع داخل كيس بلاستيك أسود معلق بدراجة نارية بجوار  سكة حديد قنا .

بالانتقال والفحص، تبين أن الطفل حديث الولادة بعمر يوم، وبحالة صحية سيئة، ما استدعى نقله إلى حضانة مستشفى قنا العام لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

حوادث قنا 

وجار فحص كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط منطقة  المحطة، لكشف هوية الشخص المسئول، عن ترك الطفل.

 وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

السكة الحديد محافظة قنا طفل طفل رضيع كيس بلاستيكي

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