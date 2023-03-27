رجيم في رمضان ينقص 20 كيلو .. مجرب وسريع

يعد رمضان فرصة للتخلص من الوزن الزائد لأصحاب الأوزان الثقيلة و السمنة المفرطة إليك ريجيم قاسي يساعد على فقد 20 كيلوجرامات فى 30 يوم يقدمه موقعه بولد سكاي الهندي وتعد خطة الرجيم كالتالى :

رجيم في رمضان ينقص 20 كيلوالأسبوع الأول والثاني

بعد الآذان

3 تمرات مع كوب من الماء

بعد ساعه..



3ملاعق أرز بسماتي + شوربة فراخ أو لحم+طبق سلطة خضراء أو طبق سلطة تبولة

أو 3 ملاعق أرز + شريحتان من السمك المشوي أو اللحم المشوي +طبق سلاطة خضراء

الساعه 12

قطعة من الحلوى بحجم علبة الكبريت مرة واحدة أسبوعيا أما بقية الأيام يتم تناول ثمرة فاكهة .

السحور

2 كوب زبادى أو بيضة مسلوقة + 1 توست سن أو 2 بيضة مسلوقة + قطعة جبن قريش

بين الإفطار والسحور

يمكن بين الوجبات تناولى كوب من الجنزبيل والقرفة فكلاهما يساعد على حرق أسرع للدهون وتحويل الجسم لمكينة حرق دهون وهما مشروبان أساسيان في خطة الرجيم

رجيم في رمضان ينقص 20 كيلو

رجيم في رمضان ينقص 20 كيلو الأسبوع الثالث

الإفطار



طبق من الشوربة يمكن الاختيار بين شوربة العدس وشوربة المشروم وشوربة لحم أو دجاج بدون دسم

يفضل تناول الفراخ أو اللحوم مشوية بدون جلد.

بعد افطار والسحور :

يمكن تناول قطعة من الحلويات مرة أسبوعيا

السحور

كوب من الزبادي 3 مكعبات جين خالى الدسم + بيضة مسلوقة

رجيم في رمضان ينقص 20 كيلو الأسبوع الرابع

الإفطار



كوب عصير تمر هندي بدون سكر +قطعة لحمة مشوية أو مسلوقة +3 ملاعق أرز أو مكرونة مسوقة +طبق سلطة خضراء أو سطة فتوش .

أو شريحتان من الدجاج المشوي + طبق من السلطة.

أوطبق من السمك المشوى + طبق سلاطة خضراء + 3 ملاعق من الأرز

بين الإفطار والسحور

ثمرة فاكهة يوميا يوم فقط في الأسبوع قطعة صغير من الحلويات مثل قطعة البسبوسة تؤكل لمرة أو اثنتين أسبوعيًا على أقصى تقدير



السحور



2 بيضة مسلوقة + 1توست سن +طبق سلطة خضراء

أو

طبق صغير من الفول + بيضة مسلوقة وشريحة توست بني

أو

كوب زبادي + ملعقة بذرة كتان+ ملعقة عسل