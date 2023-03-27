مش حتشتريها تاني ..طريقة عمل عجينة القطايف

من أشهر الحلويات التي يقبل الكثيرون على تناولها خلال شهر رمضان القطايف ويمكن البدء بطريقة سهلة وبسيطة تحضير عجينة القطايف و التي يجب تواجدها على مائدة الإفطار مع اختلاف الحشوات وطرق التقديم إليك طريقة تحضيرها للشيف إلهام فتحي .
طريقة عمل عجينة القطايف بالمقادير
كوب دقيق
كوب سميد
ملعقة كبيره خميرة
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
3 كوب ماء
الحشوة الأولى
بندق أو عين جمل
سكر
قرفة بودرة
الحشوة الثانية
قشطة طازجة أو نوتيلا
شربات
طريقة عمل عجينة القطايف بالخطوات
1- اخلطي جميع مكونات العجين جيدا حتى تتجانس معا من خلال التقليب جيدا واتركيها حوالي ساعة إلى ساعتين حتى تتخمر العجينة تماما .
2- في طاسة ساخنة ضعي العجينة في طاسة بداخلها زيت حتى يحمر وجهها
3- يمكنك البدء بحشو القطائف باي حشوة حسب الرغبة اما بالمكسرات او بالقشطة أو النوتيلا
4- ثم يمكنك بعد ذلك قليها في الزيت وضعيها في الشربات وأبدئي في تقديمها