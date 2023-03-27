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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش حتشتريها تاني ..طريقة عمل عجينة القطايف

طريقة عمل عجينة
طريقة عمل عجينة القطايف بالخطوات

من أشهر الحلويات التي يقبل الكثيرون على تناولها خلال شهر رمضان القطايف ويمكن البدء بطريقة سهلة وبسيطة تحضير عجينة القطايف و التي يجب تواجدها على مائدة الإفطار مع اختلاف الحشوات وطرق التقديم إليك طريقة تحضيرها للشيف إلهام فتحي .

 

 

 طريقة عمل عجينة القطايف بالمقادير


كوب دقيق 

كوب سميد 

ملعقة كبيره خميرة 

ملعقة صغيرة بيكنج بودر 

3 كوب ماء 

الحشوة الأولى

بندق أو عين جمل 

سكر 

قرفة بودرة 

الحشوة الثانية

قشطة طازجة أو نوتيلا 

شربات 

 طريقة عمل عجينة القطايف بالخطوات

1- اخلطي جميع مكونات العجين  جيدا حتى تتجانس معا من خلال التقليب جيدا واتركيها حوالي ساعة إلى ساعتين حتى تتخمر العجينة تماما .

2- في طاسة ساخنة ضعي العجينة  في طاسة بداخلها زيت حتى يحمر وجهها 

3- يمكنك البدء بحشو القطائف  باي حشوة حسب الرغبة اما بالمكسرات او بالقشطة أو النوتيلا 

4- ثم يمكنك بعد ذلك قليها في الزيت وضعيها في الشربات وأبدئي في تقديمها

 

القطايف

 

عجينة القطايف بالمقادير

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