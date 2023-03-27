مش حتشتريها تاني ..طريقة عمل عجينة القطايف

من أشهر الحلويات التي يقبل الكثيرون على تناولها خلال شهر رمضان القطايف ويمكن البدء بطريقة سهلة وبسيطة تحضير عجينة القطايف و التي يجب تواجدها على مائدة الإفطار مع اختلاف الحشوات وطرق التقديم إليك طريقة تحضيرها للشيف إلهام فتحي .

طريقة عمل عجينة القطايف بالمقادير



كوب دقيق

كوب سميد

ملعقة كبيره خميرة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

3 كوب ماء

الحشوة الأولى

بندق أو عين جمل

سكر

قرفة بودرة

الحشوة الثانية

قشطة طازجة أو نوتيلا

شربات

طريقة عمل عجينة القطايف بالخطوات

1- اخلطي جميع مكونات العجين جيدا حتى تتجانس معا من خلال التقليب جيدا واتركيها حوالي ساعة إلى ساعتين حتى تتخمر العجينة تماما .

2- في طاسة ساخنة ضعي العجينة في طاسة بداخلها زيت حتى يحمر وجهها

3- يمكنك البدء بحشو القطائف باي حشوة حسب الرغبة اما بالمكسرات او بالقشطة أو النوتيلا

4- ثم يمكنك بعد ذلك قليها في الزيت وضعيها في الشربات وأبدئي في تقديمها