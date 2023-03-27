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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أزمة البنوك.. تطورات جديدة في سعر صرف الدولار الأمريكي عالميا

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

حقق الدولار الأمريكي استقرارا في بداية تعاملات الاثنين، بينما كان الين يحوم بالقرب من ذروته في سبعة أسابيع حيث قام المستثمرون بتقييم التحركات التي اتخذتها السلطات والهيئات التنظيمية لكبح المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي.

فيما ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ستة منافسين، بنسبة 0.078٪ إلى 103.060، بعد أن ارتفع بنسبة 0.5٪ يوم الجمعة وسط توترات مصرفية ، مع انخفاض أسهم بنك دويتشه بنحو 9٪.


وتضررت أسهم البنوك العالمية خلال الشهر في أعقاب الانهيار المفاجئ لمقرضين أمريكيين وإنقاذ بنك كريدي سويس السويسري الأسبوع الماضي، مع تدخل السلطات لتهدئة أعصاب المستثمرين.

ومن ناحية أخرى، قالت عضوة الكونجرس الأمريكي الجمهورية، مارجوري تايلور جرين، إن الصراع الذي تقوده الولايات المتحدة في أوكرانيا سيكون له عواقب سلبية على الدولار والاقتصاد الأمريكي.

جاءت تصريحات تايلور جرين، تعليقا على اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باستخدام اليوان الصيني في التسويات التجارية مع الدول الأخرى.

وكتبت تايلور جرين، في تغريدة علي “تويتر”: "إذا انهار الدولار، فإن شعب الولايات المتحدة سيواجه صعوبات مالية غير مسبوقة، وكل ذلك بسبب الجيش الأمريكي، والمتسببي في الأزمة الأوكرانية".
 

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