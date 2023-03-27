معوض: صعود المنتخب الأوليمبي لأمم افريقيا طبيعي.. والركراكي يجهز جيلا قويا للمغرب

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أنه من الطبيعي صعود المنتخب الأوليمبي إلى أمم إفريقيا، مشيرا إلى أن الهدف كان الصعود للبطولة القارية، مشيرا إلى أن هناك إمكانية كبيرة لتطوير الأداء خلال الفترة المقبلة مع روجيرو ميكالي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ميكالي مدرب جيد، واعتقد أنه قادر على تقديم الأفضل مع المنتخب الأوليمبي، وكنا في حاجة لتحقيق أي شئ ايجابي في المرحلة الحالية".

وأضاف: "شاهدت مواجهة المغرب والبرازيل، وشعرت أننا بعيد تماما عن مستوى المنتخب المغربي حاليا، لاعبي أسود الأطلس ومدربهم الركراكي مميزين، حتى تصريحات المدرب رائعة بشأن صعوبة الفترة المقبلة لأن رغبة المنتخبات ستكون أقوى في الفوز عليهم".

وأضاف: "الركراكي قام بإدخال عناصر جديدة لمنتخب المغرب، من أجل تجهيزهم للمستقبل، ولم يقتصر على المجموعة الحالية التي شاركت في المونديال، فهو يعد جيلا قويا للمنتخب المغربي".

وأكمل: "من الصعب مشاركة زيزو في مركز الجناح الأيمن خصوصا في ظل وجود محمد صلاح، لكن وجود زيزو في طريقة 4-3-3 مفيد جدا في منتخب مصر".

وأتم: "في وجود محمد فضل كمدير تعاقدات الأهلي تم التعاقد مع بعض اللاعبين المميزين منهم حمدي فتحي، هناك مبالغة في بعض الأمور منها الحديث عن حسام غالي رغم أنه بعيد عن المشهد في بعض الأمور، وكان يجب على حسام غالي الخروج للإعلام لتوضيح حقيقة أزمة موسيماني تحديدا في الفترة التي انتشرت فيها تلك الأحاديث".