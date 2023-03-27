117 فعالية ثقافية وفنية لقصور الثقافة في ليالي رمضان بجنوب سيناء

قال الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، إن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اعتمدت برنامج ثقافة جنوب سيناء الخاص بليالي رمضان الثقافية والفنية، ضمن خطة الوزارة للاحتفال بشهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي في تصريح اليوم الأحد، إن إجمالي عدد الفعاليات الثقافية والفنية المقرر تنفيذها بثقافة جنوب سيناء يبلغ 117 فعالية، وتتضمن 32 عرضا فنيا "إنشاد ديني، الفنون الشعبية للأطفال، فرقة التلقائيين كبار وأطفال"، والتي تقدم مجموعة من الاستعراضات الفنية المستوحاة من التراث السيناوي، و22 ورشة فنون تشكيلية منها "الربيع، زينة وفانوس رمضان، فن الفوم، المسحراتي، مجسم مسجد"، والتي تهدف لتنمية المهارات الإبداعية والفنية، و6 ورش أشغال يدوية للمرأة، تتضمن "أشغال صوف، فن حياكة الملابس، فن الإيتامين، إعادة تدوير، أشغال الخرز"، وتهدف إلى تمكين المرأة وتحقيق العدالة الثقافية والاقتصادية.

أمسيات شعرية

وتابع: "كما سيجرى تنفيذ 26 محاضرة ثقافية وتوعوية ولقاءً حواريا، و10 أمسيات شعرية للاحتفال بالعاشر من رمضان، و4 ورش حكي وسرد قصصي؛ تهدف لتعزيز القيم الإيجابية للنشء، و4 ورش لتنمية المواهب الفنية الصغيرة في مجالات إلقاء وكتابة الشعر والرسم والغناء والتمثيل.

وأكد أن الهيئة حريصة على تكثيف الفعاليات الثقافية والفنية؛ للحفاظ على التراث والفن والإبداع، وتحقيق العدالة الثقافية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء والمحافظة على الهوية الوطنية، من خلال المشاركة الفعًالة مع الجمهور في شهر رمضان المبارك.