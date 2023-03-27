عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

117 فعالية ثقافية وفنية لقصور الثقافة في ليالي رمضان بجنوب سيناء

صدى البلد

قال الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، إن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اعتمدت برنامج ثقافة جنوب سيناء الخاص بليالي رمضان الثقافية والفنية، ضمن خطة الوزارة للاحتفال بشهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي في تصريح اليوم الأحد، إن إجمالي عدد الفعاليات الثقافية والفنية المقرر تنفيذها بثقافة جنوب سيناء يبلغ 117 فعالية، وتتضمن 32 عرضا فنيا "إنشاد ديني، الفنون الشعبية للأطفال، فرقة التلقائيين كبار وأطفال"، والتي تقدم مجموعة من الاستعراضات الفنية المستوحاة من التراث السيناوي، و22 ورشة فنون تشكيلية منها "الربيع، زينة وفانوس رمضان، فن الفوم، المسحراتي، مجسم مسجد"، والتي تهدف لتنمية المهارات الإبداعية والفنية، و6 ورش أشغال يدوية للمرأة، تتضمن "أشغال صوف، فن حياكة الملابس، فن الإيتامين، إعادة تدوير، أشغال الخرز"، وتهدف إلى تمكين المرأة وتحقيق العدالة الثقافية والاقتصادية.

بعد اكتشاف 2000 رأس.. لماذا حنط المصريون الكباش؟

احتفاءً باليوم العالمي للشعر.. قصائد بالعربية والإسبانية في مكتبة محمد بن راشد

الجمعة المقبل.. إعلان جوائز مسابقة آدم حنين لفن النحت في الهناجر|تفاصيل

الضغط مستمر على بريطانيا.. الفاتيكان يعيد آثار البارثينون إلى اليونان| تفاصيل

بعد سنوات من البحث.. عالم آثار شهير يحسم الجدل حول لعنة الفراعنة|تفاصيل

بعد اقتراب اليونان من استرجاع رخام البارثينون.. يجب الضغط على بريطانيا لإعادة حجر رشيد

شكوك في بلغاريا حول عمل فني للرسام جاكسون بولوك

مسرح 23 يوليو بالمحلة يحتفل بيوم المرأة العالمي وعيد الأم

مجسمات وعروض فنية بفعاليات قصور الثقافة لأطفال "معا" بديل العشوائيات

خلال ندوة بثقافة بورسعيد.. تعزيز دور الفتاة في الجمهورية الجديدة

 أمسيات شعرية

 

وتابع: "كما سيجرى تنفيذ 26 محاضرة ثقافية وتوعوية ولقاءً حواريا، و10 أمسيات شعرية للاحتفال بالعاشر من رمضان، و4 ورش حكي وسرد قصصي؛ تهدف لتعزيز القيم الإيجابية للنشء، و4 ورش لتنمية المواهب الفنية الصغيرة في مجالات إلقاء وكتابة الشعر والرسم والغناء والتمثيل.

وأكد أن الهيئة حريصة على تكثيف الفعاليات الثقافية والفنية؛ للحفاظ على التراث والفن والإبداع، وتحقيق العدالة الثقافية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء والمحافظة على الهوية الوطنية، من خلال المشاركة الفعًالة مع الجمهور في شهر رمضان المبارك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهدوء الذي يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس

أول تعليق من الأهلي علي خسارة الزمالك من البنك الأهلي

17 ألف جنيه مرة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن خامس أيام رمضان

الفراخ بـ 60 جنيها رسميًا الآن والبانيه رخص 40|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

أخبار الأهلي| الخطيب ينهي صفقة جديدة.. ونفاد تذاكر أفريقيا.. و«كاف» يصدم الهلال

3 ظواهر جوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد.. تفاصيل

بعد الأمطار الرعدية.. مفاجأة من الأرصاد بشأن طقس اليوم 5 رمضان

560 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن خامس يوم رمضان

موضوعات متعلقة

بعد اكتشاف 2000 رأس.. لماذا حنط المصريون الكباش؟

احتفاءً باليوم العالمي للشعر.. قصائد بالعربية والإسبانية في مكتبة محمد بن راشد

الجمعة المقبل.. إعلان جوائز مسابقة آدم حنين لفن النحت في الهناجر|تفاصيل

الضغط مستمر على بريطانيا.. الفاتيكان يعيد آثار البارثينون إلى اليونان| تفاصيل

بعد سنوات من البحث.. عالم آثار شهير يحسم الجدل حول لعنة الفراعنة|تفاصيل

بعد اقتراب اليونان من استرجاع رخام البارثينون.. يجب الضغط على بريطانيا لإعادة حجر رشيد

شكوك في بلغاريا حول عمل فني للرسام جاكسون بولوك

مسرح 23 يوليو بالمحلة يحتفل بيوم المرأة العالمي وعيد الأم

ترشيحاتنا

تراجع الدولار.. مفاجأة سارة تنتظر الجنيه بعد إفلاس أشهر بنوك أمريكا

توزيع مجوهرات بـ الكيلو على المعازيم.. فرح أسطوري يشعل السوشيال ميديا| تفاصيل

بسبب التعديلات القضائية.. محامي نتنياهو يهدد بالتنحي عن قضيته

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين

خصم 70 % علي بيجو 3008 موديل  2023

نَبِيٌّ ذكر اسمه 136 مرة في القرآن .. ما السبب؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعز من الولد.. مشهد كوميدي لـ الوليد بن طلال مع حفيداته| فيديو

رجيم في رمضان ينقص 20 كيلو .. مجرب وسريع

منذ 2005.. سيدة تحصل على رخصة القيادة بعد 960 محاولة

كادت تبتلعه.. لحظة نجاة عامل سفينة بأعجوبة من أمواج مرعبة| شاهد

فيديو

وزير الرياضة يحسم الجدل بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد خروجه من السجن «فيديوجراف»

رسالة تحذير من أشهر عالم زلازل في تركيا .. ومطالب بنقل سكان إسطنبول فورًا «فيديوجراف»

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ