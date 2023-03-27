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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل الهرشة السابعة يتصدر تريند تويتر.. موعد عرض الحلقة الخامسة

مسلسل الهرشة السابعة
مسلسل الهرشة السابعة

تصدر مسلسل الهرشة السابعة محرك بحث موقع تويتر، ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعدما حققت حلقاته الأولى مشاهدات عالية، ونالت قصته رضاء الجمهور. 

مسلسل الهرشة السابعة الذي تدور أحداثه حول العلاقات الزوجية والأسرية، وصعوبات الحياة العاطفية والتعاملات في ظل وجود أطفال ومتاعب الحياة، واتسمت أحداثه بالصدق والتقارب مع الواقع. 

ونال المسلسل إشادات واسعة عبر السوشيال ميديا سواء على مستوى أداء أبطاله ومنهم محمد شاهين وأمينة خليل، أو على مستوى قصته المتماسكة وأحداثه المنطقية التي تعرض بطريقة سلسة ومشوقة. 

ومن المقرر طرح الحلقة الخامسة من مسلسل الهرشة السابعة اليوم، في تمام العاشرة مساء عبر شاشة mbc مصر، وقبلها بساعة عبر منصة شاهد. 

 

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الهرشة السابعة الحلقة 4.. نجاح محمد شاهين في عمله.. وغيرة "أمينة" من أسماء جلال

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مخرج الهرشة السابعة يعتذر عن خطأ في الحلقة الثالثة

 

مسلسل الهرشة السابعة من بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، أسماء جلال، علي قاسم، عايدة رياض، حنان سليمان، أحمد كمال، وإخراج كريم الشناوي.

الهرشة السابعة مسلسل الهرشة السابعة العلاقات الزوجية والأسرية عايدة رياض كريم الشناوي محمد شاهين

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