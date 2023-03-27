تفاصيل أول مشهد جمع نيللي كريم وزوجها هشام عاشور في "عملة نادرة"

التقت الفنانة نيللي كريم لأول مرة مباشرة مع زوجها هشام عاشور، في أحد مشاهد الحلقة الرابعة من مسلسل “عملة نادرة”، بعد مشاركتهما بشكل منفصل في نفس العمل على مدار الحلقات الماضية.

هشام عاشور الذي يلعب شخصية حبيب “ندى موسى”، وهي شقيقة زوج نيللي كريم، يشارك مع زوجته في مسلسل آخر وهو روز وليلى، ولكنه لم يعرض حتى الآن.

ظهر هشام عاشور برفقة نيللي كريم في مشهد لهما مع ندى موسى، حينما ذهبت “نادرة" إلى المستشفى لمنح طفلها التطعيمات المناسبة، بمساعدة عمته “أنس”، حينما ظهر حبيب أنس الذي يحاول تنبيههما بأن مسعود “أحمد عيد”، يراقبه خارج المكان.

مشهد نيللي كريم وهشام عاشور

تعلن نادرة أن مسعود يراقبها، لمحاولة إقناعها بالزواج منه، وتؤكد لأنس وحبيبها أنهما مازالا في الأمان، ولا يشعر أحد بعلاقتهما، التي تمر بالكثير من التعقيدات بسبب العداوة بين والديهما جمال سليمان وكمال أبو رية.

أبطال مسلسل عملة نادرة



مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.