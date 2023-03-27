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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة البيئة ومحافظ السويس يناقشان الوضع الحالي لمنظومة إدارة المخلفات وفرص الاستثمار

صدى البلد

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، اجتماعًا مع اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس،  لمناقشة آخر مستجدات مشروع المدفن الصحي للتخلص الآمن من المخلفات الذي يتم تنفيذه بمحافظة السويس، وأيضاً الوضع الحالي لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، وفرص الاستثمار فى مجال المخلفات ، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة عدد من القيادات المعنية بالوزارة وأحد المستثمرين فى مجال المخلفات.

وفى مستهل الاجتماع، أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة  بالتعاون والتنسيق الجاد بين الوزارة والمحافظة للنهوض بمنظومة المخلفات، موضحة أن هناك مخططات للتعامل مع المخلفات لكافة محافظات الجمهورية ، والتى منها المخطط الخاص بمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة السويس ، وقد قام بوضعها نخبة من الأساتذة والخبراء الوطنيين من الجامعات المصرية والاستشاريين، والتى توضح كمية المخلفات المتولدة بالمحافظة ، وعدد المدافن والمحطات وغيرها من أعمال البنية التحتية.

وفى ضوء سعى وزارة البيئة لدعم الاستثمار، استعرضت وزيرة البيئة الخطوات التي يمكن اتخاذها والتكنولوجيات المستخدمة فى إطار منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية ، من بنية تحتية وعقود تشغيل، وقانون المخلفات، وكيفية تمكين القطاع الخاص للعمل فى تلك المجال ، ومصانع التدوير والتي تعمل الدولة على طرحها  للاستثمار بنظام التصميم والإنشاء والإدارة ، حيث تم استصدار قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتحويل المخلفات إلى طاقة. كما استمعت الوزيرة خلال الاجتماع إلى خطوات المشروع المقدم من أحد المستثمرين،  فى مجال إعادة تدوير المخلفات بمحافظة السويس، مؤكدة على ضرورة توافر دراسة فنية حول التكنولوجيا المتبعة بالمشروع،  موضحة أنه سيتم إعطاء موافقة مؤقتة ، ويتم تقييم ومتابعة المشروع من خلال لجنة من جهاز شئون البيئة خلال الفترة القادمة.

وقد تقدم محافظ السويس بالشكر لوزيرة البيئة على الجهد المبذول للنهوض بمنظومة المخلفات ، مستعرضاً المعوقات والمشكلات التى تواجهها المحافظة لرفع كفاءة منظومة المخلفات ، كما أكد محافظ السويس على ضرورة توفير عدد ٢ محطة وسيطة ، للمحافظة إحداهما بمنطقة عتاقة ، والأخرى بحى فيصل، وقد أتفق الجانبان على العمل على حل هذه المشكلات ،  وأيضاً الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتسليم تلك المحطتين.

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