بعد انتهاء أزمة الرخصة.. مصادر تكشف وجهة نجم الأهلي وليد سليمان القادمة

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة عن وجهة وليد سليمان نجم النادي الأهلي السابق القادمة، بعد الحصول على الرخصة التدريبية بعد مشاركته فى الدورة التي عقدت مؤخرا بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف.

وقال المصدر ذاته، إن وليد سليمان نجم النادي الأهلي السابق يسير على الطريق الصحيح، من خلال حرصه في الحصول على الرخصة التدريبية بطريقة علمية من أجل بدء مشواره المهني .

وأضاف : وليد سليمان نجم النادي الأهلي السابق سوف يتجه إلى عالم التدريب بعد حصوله على الرخصة التدريبية في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

واستطرد: وليد سليمان نجم الأهلي السابق من الوارد الاستعانة به فى قادم الأيام فى قطاع الكرة داخل القلعة الحمراء من أجل إعداد كوادر تكون جاهزة ويتم الاستعانة بها.

اتحاد الكرة يبرئ وليد سليمان

وأكد الدكتور جمال محمد على، مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، أحقية وليد سليمان نجم النادي الأهلي السابق في الحصول على الرخصة a نافيا وجود أي مجاملة له كما تردد.

وقال جمال محمد على، في تصريحات صحفية، إن وليد سليمان حصل على الرخصة B عندما كان لاعبا عام ٢٠١٥ لذا من حقه الحصول على الرخصة a حاليا.

وتابع أن وليد سليمان من أوائل المدربين الذين تقدموا بالأوراق قبل موعد إغلاق الموعد النهائي من الاتحاد الأفريقي، ورغم أنه لاعب دولي كان يمكنه الدخول بالمسار السريع ولكنه أهل نفسه من قبل الاعتزال.

اتحاد الكرة يفتتح دورة الرخصة التدريبية

افتتح الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام موخرا دورة الرخصة التدريبية A بمشاركة وليد سليمان، نجم النادي الأهلي السابق، بحضور أعضاء مجلس الإدارة بالكامل، والدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد.

وقال جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، في كلمته الافتتاحية، إن اتحاد الكرة حريص كل الحرص على النهوض بالكرة المصرية وتطوير المدربين، لذا تم إطلاق دورة الرخصة A اليوم بعد توقف 7 سنوات، كما ستشهد الفترة المقبلة إطلاق دورات للرخصة c وB.

من جانبه، استعرض الدكتور جمال محمد علي المحتوى العلمي وبرنامج التنفيذ للدورة الذي يبدأ مباشرة اعتبارا من غد، الاثنين، بحضور 25 مدربا.

وتستمر الدورة لمدة 3 أشهر وتتضمن 288 ساعة تدريبية من خلال خمس دورات منفصلة تتخللها 48 ساعة تطبيقية.

حضرالافتتاح مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري للمنتخبين الأول والأولمبي، والكابتن فاروق جعفر والكابتن عبد المنعم الحاج والكابتن حسام البدري، لإجراء المقابلات الشخصية مع المدربين.

ويشارك فى الدورة 25 مدربا ومدربة هم على ماهر ومحمد عبد الكريم وعبد الظاهر السقا ومجدى عبد العاطى وعادل مصطفى وأمير عبد العزيز وعبد الباقى جمال وأحمد عبد المقصود وأمير عمر النور وخالد على ووليد سليمان وعمر إسلام ومحمد سعد وإسلام يوسف وأحمد عبده وخالد جلال وأميرة محمد وطارق سليمان وطلعت محرم وأحمد أيوب وعماد النحاس وميرهان يحيى ومحمد كمال ووائل رياض ومصطفى لطفى.