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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

22 ألف طالب.. بدء امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني بآداب عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت الدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس بدء امتحانات الميدتيرم ،للفصل الدراسي الثانى من العام الجامعى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

 

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،موضحة أن الامتحانات تبدأ مع الأسبوع السابع من الفصل الدراسى الثانى ، وتتنوع أسئلة الامتحانات ما بين المقالية والموضوعية .


وأضافت عميدة الكلية أن الامتحانات تمتد للأسبوع التاسع من الدراسة ، لافتة إلى أن الامتحانات يتقدم لها ما يقرب من 22 ألف طالب وطالبة.

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وأشارت إلى أنه تم إعداد قوائم وكشوفات بأسماء الطلاب الممتحنين ولجانهم الامتحانية والجداول وذلك عبر الإرشاد الأكاديمي بالكلية.  ويتم الإعلان عنها للطلاب على الصفحة الرسمية للكلية ، لافتة إلى أن النتيجة يتم إعلانها خلال أسبوعين من بعد انتهاء الامتحانات، لافتة إلى أنه تزامنا مع شهر رمضان يتم تقليل زمن المحاضرات لتنتهى آخر محاضرة مع الساعة الرابعة عصرا.

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