بالتعاون مع اليونسيف .. مشواري تواصل فعالياتها بدمياط

واصلت مديرية الشباب والرياضة بدمياط "إدارة الشباب " تنفيذ تدريبات مشواري "تنمية المهارات الحياتية "، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب ومنظمة "اليونيسف" من مدرسة دمياط الإعدادية بنين .

ودارت التدريبات على عدة محاور وهي العمل على تنمية المهارات الشخصية من خلال شرح نافذة جوهاري، مفهوم المرونة المعرفية وعقلية النمو، الذكاء العاطفي ، إدارة الوقت، مهارات التعامل مع الآخرين التواصل، طرق الإقناع والتأثير، مهارات العرض والتقديم، التفكير الإبداعي بطريقة اسكامبر، وأسلوب العصف الذهني، وأخيرا مرحلة الجاهزية للعمل، من خلال شرح طرق البحث عن وظيفة، وكيفية كتابة الC.V، وكيفية اجتياز مقابلة العمل، وكيفية إعداد خطة عمل لمشروع صغير، مما يساعد علي تنمية مهارات الشباب و النشء بصورة فعالة وعلى تمكينهم وإعدادهم لسوق العمل.

يأتي ذلك تحت ، رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية .