عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع اليونسيف .. مشواري تواصل فعالياتها بدمياط

مشوارى بدمياط
مشوارى بدمياط

واصلت مديرية الشباب والرياضة بدمياط "إدارة الشباب " تنفيذ تدريبات مشواري "تنمية المهارات الحياتية "، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب ومنظمة "اليونيسف" من مدرسة دمياط الإعدادية بنين .

ودارت التدريبات على عدة محاور وهي العمل على تنمية المهارات الشخصية من خلال شرح نافذة جوهاري، مفهوم المرونة المعرفية وعقلية النمو، الذكاء العاطفي ، إدارة الوقت، مهارات التعامل مع الآخرين التواصل، طرق الإقناع والتأثير، مهارات العرض والتقديم، التفكير الإبداعي بطريقة اسكامبر، وأسلوب العصف الذهني، وأخيرا مرحلة الجاهزية للعمل، من خلال شرح طرق البحث عن وظيفة، وكيفية كتابة الC.V، وكيفية اجتياز مقابلة العمل، وكيفية إعداد خطة عمل لمشروع صغير، مما يساعد علي تنمية مهارات الشباب و النشء بصورة فعالة وعلى تمكينهم وإعدادهم لسوق العمل.

يأتي ذلك تحت ، رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية .

ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

دمياط وزير الشباب والرياضة محافظ دمياط وزارة الشباب والرياضة منظمة اليونيسف منال عوض محافظ دمياط مديرية الشباب والرياضة الدكتورة منال عوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم بيراميدز يوقع رسمياً للأهلي والإعلان قريباً

الفراخ بـ 60 جنيها والبانيه رخص 40|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

قرار عاجل من الهلال السوداني قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وفاة نجل بلوجر شهيرة يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

كيد النساء| سوهاجية تسجل خيانة زوجها مع "سلفتها" بحيلة صادمة.. وتتزوج أخيه

560 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن خامس يوم رمضان

مفاجأة.. ثنائي الأهلي خارج حسابات كولر أمام الهلال السوداني

كولر يستبعد نجمي الفريق من قائمة الأهلي قبل مواجه الهلال

ترشيحاتنا

يقترب من 31 جنيها.. سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الاثنين

التعليم توقع اتفاقيات إنشاء 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية

شيخ الأزهر: المرأة في صدر الإسلام كانت تتمتع بحقوق تفتقدها الآن

الوضع خارج عن السيطرة.. التعديلات القضائية وراء تظاهرات إسرائيل

في إفريقيا والبحر المتوسط.. العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة جديدة

علي جمعة: السيدة عائشة كانت تقرأ القرآن من أول النهار حتى آخره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس .. نقص تناول هذا العنصر خلال رمضان يسبب اضطراب النوم

بالجلد اللامع .. ظهور لافت لـ مي عمر بـ ماكياج ترابي

فستان أونلاين يفسد حفل خطوبة فتاة أمريكية.. تفاصيل

مش هتفطر.. طرق العناية بالأسنان في رمضان

فيديو

القوات المسلحة تعلن عودة الحياة لطبيعتها في شمال سيناء

صدمته سيارة. تفاصيل إصابة ابن بلوجر شهيره عمره 3 سنوات

هل خنقهن بالغاز؟.. تفاصيل مصرع صيدلانية وابنتيها على يد الزوج في الغربية|فيديوجراف

ارتفاع الحرارة.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الأيام القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ