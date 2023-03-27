عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Spotify يكشف عن تفضيلات المصريين خلال شهر رمضان

صدى البلد

حرص Spotify على تقديم تجربة رمضانية جديدة ومثيرة للمستمعين تتضمن مجموعة متنوعة من المقاطع الموسيقية وبرامج البودكاست والمحتوى الحواري المُلهم.

 

ويقدم تطبيق Spotify ميزات جديدة ومحتوى بودكاست ومقاطع كليب وإصدارات يومية من الموسيقى والبودكاست، مع طرح موضوع جديد للنقاش كل أسبوع. كما سيجد المُستمعون محتوىً شخصياً مخصصًا لهم في قائمة التشغيل "Your Ramadan 2023"، وسيتعرفون على الموسيقى والمحتوى الحواري الأكثر استماعًا في الأسواق الخاصة بهم. 

وأتاح Spotify أيضًا إمكانية الاستماع إلى تلاوات مُختلفة من القرآن الكريم، كما يمكن للمستخدمين الاستماع إلى مقاطع ورسائل حصرية من فنانيهم ومشاهيرهم المفضلين يهنئونهم فيها بحلول شهر رمضان. كما يمكنهم كذلك الاستمتاع بمقاطع تتعلق بالأمور المحلية مثل الموضوعات التي تتطرق إلى الصيام والتأمل الذاتي والصحة في التجربة الرمضانية الجديدة.

 

وعلّق نيك دال، مدير المُنتجات في Spotify على الميزة الجديدة قائلًا: "نريد أن يشعر المستمعون وصُناع المحتوى في كافة أنحاء العالم أن Spotify جزء من كل لحظة في حياتهم، سواء خلال رمضان أو الأيام العادية. لذا، عملنا على تقديم تجارب لمنتجات جديدة تحتفي بالثقافة المحلية للمستمعين".

ليالي متأخرة وصباحات هادئة

حين يبدأ مستخدمو Spotify رحلتهم مع شهر رمضان، فإنهم يبحثون عن مقاطع صوتية تعزز تجربتهم مع الشهر الكريم. ولاحظ Spotify بعض أنماط الاستماع المثيرة للاهتمام خلال ثلاثين يومًا من رمضان.

تُظهر بيانات Spotify أن المصريين يصبحون كائنات ليلية ساهرة في رمضان، حيث يصل حجم الاستماع في مصر إلى ذروته بين الـ 10 مساءً والـ 12 صباحًا. ارتفاع معدلات الاستماع أثناء الليل بشكل ملحوظ، يرافقه تخصيص الساعات الأولى من الصباح للروحانيات، حيث يرتفع حجم الاستماع للقرآن الكريم عند الـ 6:00 صباحًا. بعدها بساعتين، يبدأ المستخدمون في مصر يومهم بالاستماع إلى محتوى أكثر استرخاءً، مثل قوائم التشغيل الهادئة وقوائم تشغيل اليوجا والتأمل.

برامج البودكاست للإلهام والترفيه

الاستماع إلى المقاطع الصوتية ينشط مراكز الدماغ، ما يمنحك تجارب حسية مميزة. للناس احتياجات مختلفة، وخاصة خلال شهر رمضان، تفضيلاتهم في الاستماع تعبر عن روتينهم الرمضاني. تشهد برامج البودكاست التي تناقش مواضيع تتعلق بالدين ارتفاعًا في حجم الاستماع بنسبة تزيد عن 50٪ خلال الشهر الكريم في مصر قبل غروب الشمس. من الموضوعات الأخرى للبودكاست التي تثير اهتمام المستمعين في مصر قبل الإفطار هي السينما والأساطير التاريخية، حيث شهدتا ارتفاعًا في حجم الاستماع بنسبة 36٪ و11٪ على التوالي.

وعلقت ريا شديد، مديرة البودكاست في Spotify، قائلة: "أصبح رمضان مناسبة يقدم فيها صُناع البودكاست برامج خاصة ومتنوعة لجمهورهم. من برامج الطهي إلى تاريخ التقاليد الرمضانية والإسلام، بالإضافة إلى المسلسلات الصوتية الترفيهية وبرامج البودكاست التي تستعرض مسلسلاتك التلفزيونية الرمضانية المفضلة".

وتابعت: "يتطلع صانعو المحتوى دائمًا إلى تقديم أفضل تجربة للمستمعين من خلال المقاطع الصوتية التي يقدمونها في رمضان".

تترات المسلسلات الرمضانية الأكثر مشاركة

تستمر المسلسلات التلفزيونية الرمضانية في جذب الاهتمام خلال شهر رمضان المبارك عاماً بعد عام ويتضح هذا الأمر على Spotify  حيث شملت التترات الأكثر مشاركة من المسلسلات الرمضانية السابقة أغنية "كل يوم" لـ أحمد سعد من مسلسل ملوك الجدعنة، تلتها أغنية شيرين "همس المشاعر" من مسلسل حكايات حياة وأحمد سعد مرة أخرى بأغنية "بعدت" من مسلسل توبة.

أهم الحالات المزاجية للمستمعين خلال رمضان، وتوصيات بأفضل مُحتوى صوتي

تعتبر حالات الأمل والفرح والاسترخاء أهم الحالات المزاجية لمستمعي Spotify خلال شهر رمضان. قام Spotify بوضع قائمة تضم اقتراحات بأهم برامج البودكاست وقوائم التشغيل للمستمعين في مصر التي تساعدهم على الاستمتاع بروح الشهر الكريم.

فيما يلي قائمة بأهم 5 برامج بودكاست يجب عليك الاستماع إليها خلال رمضان هذا العام:

 

ألف ليلة وليلة
سكون
تلفاز
مَنبِت
كُزبرة
 

فيما يلي قائمة بأهم 5 قوائم تشغيل يجب عليك الاستماع إليها خلال رمضان هذا العام:

 

رمضانيات
2.      تترات رمضان
3.      أهلًا رمضان
4.      وقت الطبخ
5.      Chill-oud
 

Ramadan 2023 تطبيق Spotify Spotify تطبيق سبوتيفاى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم بيراميدز يوقع رسمياً للأهلي والإعلان قريباً

الفراخ بـ 60 جنيها والبانيه رخص 40|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

قرار عاجل من الهلال السوداني قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وفاة نجل بلوجر شهيرة يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

كيد النساء| سوهاجية تسجل خيانة زوجها مع "سلفتها" بحيلة صادمة.. وتتزوج أخيه

560 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن خامس يوم رمضان

مفاجأة.. ثنائي الأهلي خارج حسابات كولر أمام الهلال السوداني

كولر يستبعد نجمي الفريق من قائمة الأهلي قبل مواجه الهلال

ترشيحاتنا

يقترب من 31 جنيها.. سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الاثنين

التعليم توقع اتفاقيات إنشاء 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية

شيخ الأزهر: المرأة في صدر الإسلام كانت تتمتع بحقوق تفتقدها الآن

الوضع خارج عن السيطرة.. التعديلات القضائية وراء تظاهرات إسرائيل

في إفريقيا والبحر المتوسط.. العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة جديدة

علي جمعة: السيدة عائشة كانت تقرأ القرآن من أول النهار حتى آخره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس .. نقص تناول هذا العنصر خلال رمضان يسبب اضطراب النوم

بالجلد اللامع .. ظهور لافت لـ مي عمر بـ ماكياج ترابي

فستان أونلاين يفسد حفل خطوبة فتاة أمريكية.. تفاصيل

مش هتفطر.. طرق العناية بالأسنان في رمضان

فيديو

القوات المسلحة تعلن عودة الحياة لطبيعتها في شمال سيناء

صدمته سيارة. تفاصيل إصابة ابن بلوجر شهيره عمره 3 سنوات

هل خنقهن بالغاز؟.. تفاصيل مصرع صيدلانية وابنتيها على يد الزوج في الغربية|فيديوجراف

ارتفاع الحرارة.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الأيام القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ