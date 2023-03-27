مستقبل وطن ينظم احتفالية لـ الأم المثالية بالأقصر

ينظم حزب مستقبل وطن بالأقصر مساء اليوم الاثنين ، حفلا لتكريم الأمهات المثاليات بالمحافظة ونماذج متميزة من السيدات اللاتي لهن تأثير في المجتمع وذلك في احتفالية كبري بقاعة مدينة الندي لاند الترفيهية بالأقصر.

وقال سيد النوبي أمين الحزب بمركز الأقصر إنه تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد العماري أمين الحزب بالمحافظة وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب سيتم الاحتفاء بعدد من الأمهات المثاليات الذين وقع عليهم الاختيار من قبل الحزب، بالإضافة إلي مجموعة من السيدات المؤثرات في المجتمع الأقصري لافتا إلي أن التكريم هو أقل ما يمكن تقديمه لهذه النماذج المتميزة من السيدات.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة موسعة بأمانة الحزب تولت مهام اختيار النماذج المتميزة من السيدات طبقا لعدة معايير هامة وبمنتهي الشفافية ويأتي التكريم لدورهن العظيم في الحفاظ علي استقرار الأسرة والعبور بها نحو بر الأمان ولدورهن في المجتمع.