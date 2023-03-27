الزمالك اليوم| موعد ظهور مرتضى منصور وعقوبات خسارة البنك وغياب شيفو أمام المريخ

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم الإثنين داخل النادي.

مدرب الزمالك امام المريخ السوداني



كشف مصدر مطلع بمجلس إدارة نادي الزمالك عن استمرار أحمد عبد المقصود في قيادة الفريق خلال مباراة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال أفريقيا على أن يعاونه حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب الحراس.

كان أحمد عبد المقصود قاد الفريق في مباراة البنك الأهلي الأخيرة في كأس الرابطة بعد رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق.

مصير صفقات الزمالك

كشف مصدر داخل الزمالك عن قرار جديد بشأن صفقات الفريق الجديدة

واكد مصدر داخل الزمالك أن أي لاعب بين الصفقات الجديدة سيرحل في الموسم المقبل سيتم توقيع مخالصة مالية معه ولن نسمح بوجود أي شكاوى على النادي في الفيفا.

عقوبات بعد خسارة البنك الأهلي

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على توقيع عقوبات على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وفقا للائحة الفريق بعد الخروج من بطولة كأس الرابطة والخسارة من البنك الأهلي في مباراة الأمس.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا للقاء المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة أحمد عبد المقصود منح اللاعبين راحة اليوم الاثنين من التدريبات الجماعية عقب الخسارة من البنك الأهلي في بطولة كأس الرابطة.



مرتضى منصور يعقد مؤتمرا صحفيا الخميس

يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في العاشرة مساء يوم الخميس المقبل بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة الخاصة بمجلس الإدارة وبالفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي في صالة محمد حسن حلمي بمقر النادي.

ومن المنتظر أن يتواجد رئيس النادي في مقر الزمالك يوم الخميس لمباشرة مهام عمله قبل انطلاق المؤتمر الصحفي.

الزمالك يفقد عبد الشافي امام المريخ

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للأبيض من اللحاق بمباراة المريخ السوداني المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد المصدر أن هناك صعوبة في لحاق عبد الشافي بالمباراة المقبلة بسبب عدم تماثله للشفاء من الإصابة التي يعاني منها بكدمة في الكاحل وتسببت في غيابه عن الفريق الفترة الماضية.

وأكد المصدر أن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت ممكن.