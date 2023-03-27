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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد غضب العراقيين.. بيان شديد اللهجة من الكويت بشأن مسلسل دفعة لندن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت وزارة الإعلام بدولة الكويت، اليوم الاثنين، إن مسلسل دفعة لندن الذي أثار جدلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق والخليج، لا يمت للواقع بصلة.

ونقل حساب "المجلس" الكويتي عن مصادر مطلعة بوزارة الإعلام في الكويت قولها: "مسلسل دفعة لندن الذي شارك فيه عدد من الفنانين من مختلف الجنسيات الخليجية والعربية والآسيوية لا يمت للكويت بصلة و لم يحصل على أي موافقات من الجهات الرسمية في الكويت".

وأضافت: "لم يعرض المسلسل في أي منصة إعلامية في الكويت مؤكدة رفضها لأي عمل من شأنه المساس بأي دولة أو شعب عربي أو صديق".

ما القصة

مع بداية شهر رمضان بدأ عرض مسلسل دفعة لندن من إنتاج سعودي وتأليف الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة وإخراج المخرج المصري محمد بكير.

يروي المسلسل قصة مجموعة من الطلاب العرب المغتربين الذين يدرسون الطب بإحدى جامعات لندن في فترة الثمانينيات. ويحمل كل منهم أفكاراً وقناعات ومبادئ مختلفة عن الآخرين.

ويحتك هؤلاء الطلاب بمجموعة مختلفة من الجيران والأصدقاء المنتمين إلى جنسيات مختلفة منها الإيرانية والهندية والعراقية، فينفتحون على أفكار جديدة.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل العراقيون والكويتيون الاتهامات إذ ألقى كل منهم التهمة على الآخر في تشويه صورة الآخر في الأعمال الدرامية.

الكويت العراق العراقيين الخليج دفعة لندن مسلسل دفعة لندن

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