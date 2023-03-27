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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"انتهاك".. بيان عاجل من روسيا بشأن وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان

النزاع في ناجورنو
النزاع في ناجورنو كاراباخ - أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأثنين، أنه تم تسجيل انتهاك واحد لوقف إطلاق النار في منطقة مارتاكيرت في ناجورنو كاراباخ خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

‏وقالت وزارة الدفاع الروسية نشرتها الإعلامية حول أنشطة قوات حفظ السلام الروسية في منطقة النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، إنه تم تسجيل انتهاك واحد لوقف إطلاق النار في منطقة مارتاكيرت، ولم تقع إصابات، بينما تقوم قوات حفظ السلام الروسية بالبحث في الحادث.‏

‏وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تسيير دوريات على طول ثلاثة طرق في مقاطعتي مارتوني ومارتاكيرت وعلى طول ممر لاتشين ‏في كاراباخ.

‏وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه من أجل ضمان سلامة قوات حفظ السلام الروسية ومنع الحوادث المحتملة، يتم الحفاظ على التواصل المستمر مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لأذربيجان وأرمينيا.

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