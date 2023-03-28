أخبار السيارات |تبدأ من 380 الف 5 سيارات صينية "جديدة" ..سعر ارخص سيارات مرسيدس في مصر..تعرف على أسطول سيارات محمود كهربا

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :
أحدث سعر لأرخص سيارات مرسديس في مصر .. صور
تعتبر السيارة A200 من فئة A-CLASS هي ارخص سيارة تقدمها شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارات الالمانية داخل السوق المصري، على الرغم من زيادة اسعارها بنسبة بلغت 375 الف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المطروحة محليًا.
بعد مقلب رامز جلال.. تعرف على أسطول سيارات محمود كهربا
وقع اللاعب محمود كهربا ، ضحية خامس حلقات برنامج رامز نيفر إند والذي يقدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان المبارك هذا العام 2023 .
مكيفة وسعرها حلو .. اسبرانزا A113 "هاتشباك" |صور
تمكنت شركة اسبرانزا الصينية، من تقديم العديد من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، ومن بينها النسخة A113، والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، حيث تمتلك هذه النسخة العديد من التجهيزات المناسبة، مما تجعلها احد الخيارات الجيدة للباحيثن عن سيارة مستعملة.
أرخص 5 سيارات صينية "جديدة" في مصر .. اعرف الأسعار
استطاعت شركات تصنيع السيارات الصينية، أن تقدم العديد من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان، او الكروس اوفر، أو من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، بالاضافة إلى تنوع التجهيزات ايضا بحسب الفئات المقدمة والعلامات التجارية.
تخفيض 70% في سعر تويوتا كورولا 2023 .. تفاصيل
يرغب المصريين العاملين في السعودية، في امكانية شراء سيارة جديدة، والدخول بها إلى الاراضي المصرية، وذلك بعد تخفيض قيمة الجمارك المطلوبة بنسبة 70% للمصريين في دول الخليج، بالاضافة إلى القرارات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة المصري بخصوص هذا الشأن.
الأسعار الجديدة لـ ستروين "سي اليزيه" 2023.. الأرخص في مصر
مازالت السيارة ستروين سي اليزيه هي ارخص سيارة يقدمها الصانع الفرنسي في مصر، على الرغم من الزيادات السعرية التي شهدتها قائمة سيارات ستروين اليوم، التي رفعت اسعار تلك النسخة بنسبة قدرها 70 الف جنيه شملت جميع الفئات المطروحة محليًا.
القائمة الكاملة لاسعار سيارات جاك الجديدة في مصر .. صور
شهدت سيارات شركة جاك المقدمة في السوق المصري، زيادة جديدة تراوحت بين تترواح بين 90 الف جنيه وحتى 110 الف جنيه، حيث ارتفعت اسعار السيارة JS3 والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر بنسبة بلغت 90 الف جنيه.
سعر مرسيدس C180 موديل 2023 في مصر .. صور
تعتبر السيارة C180 واحدة من اشهر سيارات شركة مرسيدس الالمانية المطروحة داخل السوق المصري، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان ذات المظهر الرياضي والذي يجمع بين الفخامة ايضا، وشهدت هذه النسخة زيادة سعرية جديدة تتراوح بين 545 الف و 600 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا.
بقوة 800 حصانا ..تعديل مميز لـ أستون مارتن DBX من MANSORY |صور
تواصل شركة MANSORY المتخصصة في مجال تعديل السيارات، من تقديم افضل اللمسات الفنية لاقوى المركبات حول العالم، وفي هذه المرة ظهرت احد سيارات الصانع الانجليزي، وهي النسخة استون مارتن DBX الجديدة.