أخبار السيارات |تبدأ من 380 الف 5 سيارات صينية "جديدة" ..سعر ارخص سيارات مرسيدس في مصر..تعرف على أسطول سيارات محمود كهربا

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

تعتبر السيارة A200 من فئة A-CLASS هي ارخص سيارة تقدمها شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارات الالمانية داخل السوق المصري، على الرغم من زيادة اسعارها بنسبة بلغت 375 الف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المطروحة محليًا.

وقع اللاعب محمود كهربا ، ضحية خامس حلقات برنامج رامز نيفر إند والذي يقدمه الفنان رامز ‏جلال خلال شهر رمضان المبارك هذا العام 2023 .

تمكنت شركة اسبرانزا الصينية، من تقديم العديد من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، ومن بينها النسخة A113، والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، حيث تمتلك هذه النسخة العديد من التجهيزات المناسبة، مما تجعلها احد الخيارات الجيدة للباحيثن عن سيارة مستعملة.

استطاعت شركات تصنيع السيارات الصينية، أن تقدم العديد من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان، او الكروس اوفر، أو من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، بالاضافة إلى تنوع التجهيزات ايضا بحسب الفئات المقدمة والعلامات التجارية.

يرغب المصريين العاملين في السعودية، في امكانية شراء سيارة جديدة، والدخول بها إلى الاراضي المصرية، وذلك بعد تخفيض قيمة الجمارك المطلوبة بنسبة 70% للمصريين في دول الخليج، بالاضافة إلى القرارات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة المصري بخصوص هذا الشأن.

مازالت السيارة ستروين سي اليزيه هي ارخص سيارة يقدمها الصانع الفرنسي في مصر، على الرغم من الزيادات السعرية التي شهدتها قائمة سيارات ستروين اليوم، التي رفعت اسعار تلك النسخة بنسبة قدرها 70 الف جنيه شملت جميع الفئات المطروحة محليًا.

شهدت سيارات شركة جاك المقدمة في السوق المصري، زيادة جديدة تراوحت بين تترواح بين 90 الف جنيه وحتى 110 الف جنيه، حيث ارتفعت اسعار السيارة JS3 والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر بنسبة بلغت 90 الف جنيه.

تعتبر السيارة C180 واحدة من اشهر سيارات شركة مرسيدس الالمانية المطروحة داخل السوق المصري، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان ذات المظهر الرياضي والذي يجمع بين الفخامة ايضا، وشهدت هذه النسخة زيادة سعرية جديدة تتراوح بين 545 الف و 600 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا.

تواصل شركة MANSORY المتخصصة في مجال تعديل السيارات، من تقديم افضل اللمسات الفنية لاقوى المركبات حول العالم، وفي هذه المرة ظهرت احد سيارات الصانع الانجليزي، وهي النسخة استون مارتن DBX الجديدة.