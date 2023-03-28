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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. مفاجآت في حالة الطقس غدا.. وأحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها.

تقلبات حادة..الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء

كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد  الجوية عن حالة الطقس ، اليوم ، الاثنين، قائلة :"  مازال هناك حالة من التذبذب الكبيرة في درجات الحرارة بين النهار والليل ، ناصحة المواطنين بعدم الانخداع بالدفء ، خلال فترة النهار ، وتغيير نوعية الملابس ، منوهة أنه مازال هناك انخفاضات متوقعة في الطقس مع نهاية الأسبوع.

أبو الدهب ساخرا من هدف القاضية ممكن لـ أفشة: الله يسامحه محمود علاء
 

قال محمود أبو الدهب نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، إن محمد مجدي أفشة لم يقدم شيء للنادي الأهلي، سوى هدف القاضية ممكن في نهائي القرن مضيفا: "اللي يسامحه محمود علاء هو اللي عمله الأسيست".

كأنه في بيتنا وصنع بحب..أول تعليق من أمينة خليل على مسلسل "الهرشة السابعة"

أكدت الفنانة أمينة خليل، أنه تم عمل مسلسل “الهرشة السابعة”، بكل حب، معلقة “كنا حاطين ايدينا على قلبنا، ونسير بخطوات جادة، حتى أن كل طاقم العمل عامل اللي عليه لإخراج العمل على أكمل وجه”.

فتحي عبدالوهاب يروي لحظات قاسية في حياته.. وهذه حقيقة خناقة رانيا يوسف


حل الفنان فتحي عبد الوهاب ضيفا على الإعلامية اسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس "، وتحدث عبد الوهاب عن كواليس وتفاصيل في حياته الشخصية والفنية

نزِلت من القطر | بيومي فؤاد يكشف اللحظات الأخيرة في حياة والدته

قال الفنان بيومي فؤاد، إن والدته الراحلة كانت تحب الفن والفنانين بشكل كبير وكانت تحلم بأن ترى أحد أبنائها من الفنانين، موضحا أن والدته كانت تحب المطرب حكيم كثير وقام بإخباره بذلك.

متجوّز على مراتك| حسن شاكوش يفقد أعصابه أمام بسمة وهبة بسبب شيخ العرافين

زعم شيخ العرافين، أن حسن شاكوش مغني المهرجانات متزوج بسيدة غير ريم طارق التي تزوج منها مؤخرا، وهي التي اشترت الكلب الذي أهداه إلى ريم، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج «العرافة»، على قناة «المحور»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والتي شهدت استضافة حسن شاكوش وزوجته ريم. 

مشكلتي مع أشخاص | كهربا يوجّه رسالة قوية لجماهير الزمالك

وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة لجماهير نادي الزمالك قائلا “جمهور الزمالك انا بشكره وعمرى ما أزعلكوا، ومشكلتي مع أشخاص، وأي حاجة زعلتكوا مني متزعلوش،  مني، لأن أنا مشكلتي مع أشخاص”.

مفتي الجمهورية يرد على منكري عذاب القبر.. ويحدد قيمة زكاة الفطر 2023 وشروطها
 

حل المفتي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ضيفا علي الإعلامي حمدى رزق ببرنامج "كل يوم فتوى" والمذاع عبر قناة صدى البلد، للحديث حول العديد من الموضوعات المهمة

فتحي عبد الوهاب: السينما ذكورية.. واتسف عليا بسبب السيلفي الشهير

حل الفنان فتحي عبد الوهاب، ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري" المذاع على قناة "القاهرة والناس
موافي يكشف موقف مريض الكلى من صيام رمضان .. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، موقف مريض الكلى من صيام شهر رمضان، قائلا: "ليس هناك قاعدة ثابتة، والقاعدة أن مريض تعطل وظائف الكلى لا يصوم، وطبيب مرض الكلى في الوظائف الأخرى هو من يحدد الصيام من عدمه"
لأول مرة.. أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء.. فيديو


علق الإعلامي أحمد موسى، على إعلان وزير السياحة عن مجموعة من التسهيلات والتيسيرات الجديدة التي تقدمها مصر للحصول على التأشيرة السياحية
 

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