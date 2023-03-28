محمود فوزي: استجابة الرئيس لمقترح الإشراف القضائي يؤكد على الشفافية والنزاهة

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات، مشيرًا إلى أن هذه الاستجابة تؤكد على الشفافية والنزاهة، وهذا الأمر ليس غريبًا على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة "اكسترا نيوز"،:" الاشراف القضائي ينتهي في 2024، مشيرًا إلى أن الدستور يوفر رخصة للدولة لإجراء الانتخابات بدون أي إشراف قضائي، ولكن الدولة انحازت للضمانات والشفافية، من خلال مد الإشراف القضائي الكامل الذي يعد من أعلى الضمانات المقررة قانونًا.

وأشار إلي أن مجلس الأمناء عقد اجتماعًا بالأمس لمدة 4 ساعات، واتخذ مجموعة من القرارات منها البدأ بشكل فعلي في جلسات الحوار الوطني يوم 3 مايو بعد انتهاء الأعياد، والمطالبة بتعديل تشريعي يضمن استمرار الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.