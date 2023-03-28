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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن يشيد باستجابة الرئيس بالتوجيه بدراسة عودة الإشراف القضائي على الانتخابات

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

ثمن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمقترح الحوار الوطني بشأن ما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بعودة الإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية.

وتابع الحزب فى بيان له:" توجيه الرئيس السيسي للحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية، خطوة في منتهى الأهمية التي تؤكد جدية الحوار الوطني، وسعي الدولة نحو الاستجابة لكافة الرؤى السياسية المختلفة.

واضاف الحزب فى بيانه، أن التفاعل السريع من جانب القيادة السياسية والتوجيه بدراسة المقترح يؤكد أننا سنكون أمام نتائج إيجابية في ملفات الحوار الوطني، لاسيما وأن كافة القوى السياسية تتطلع لطرح مزيد من الملفات للنقاش والحوار بما فيه صالح الوطن والمواطنين.

وأكد الحزب فى بيانه، إن عودة الإشراف القضائي الكامل على كافة الانتخابات والاستفتاءات يضمن النزاهة والشفافية، ويحقق تطلعات القوى السياسية المختلفة في إجراء أي استحقاق في مناخ ديمقراطي حقيقي.

واستكمل الحزب:" وأمام الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجدد الدعوة لكافة القوى السياسية والأحزاب المختلفة، بتقديم مقترحاتها في كافة الملفات المطروحة على مائدة الحوار الوطني، على أن يكون هدفنا جميعا إعلاء المصلحة العليا للوطن.

 

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