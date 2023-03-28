مبابي ينشر صورة جديدة له على إنستجرام| شاهد

شارك اللاعب كيليان مبابي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر مبابي مع طفلتين بملامح بريئة، وتفاعل معه جمهوره من خلال التعليقات.

وأعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، تشكيل “الديوك”، لمواجهة أيرلندا، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

تشكيل فرنسا

وضم تشكيل فرنسا كلا من:

في حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: بنجامين بافارد - إبراهيما كوناتي - دايوت أوباميكانو - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - أنطوان جريزمان - أدريان رابيو

خط الهجوم: راندال كولو مواني - كيليان مبابي - أوليفيه جيرو