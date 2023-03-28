هدوء ما قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم ..أمطار وتقلبات

يبحث المواطنون عن حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، حيث تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للحرارة نهارا، فيما حذرت الأرصاد الجوية من الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة المؤقت لأنها ستعاود الانخفاض مرة أخرى على مدار اليوم.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الثلاثاء تشهد ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، يستمر اليوم فقط لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة نهارًا، بسبب تأثر البلاد ببعض الكتل الهوائية الدافئة في فترة النهار، فتسود أجواء مائلة للحرارة نهارا في المناطق الشمالية وتكون حارة في المناطق الجنوبية.

وأوضحت غانم، أن درجات الحرارة ليلًا تشهد الانخفاض في درجات الحرارة، ومع حلول يوم الأربعاء تعاود درجات الحرارة الانخفاض بشكل كبير وملحوظ، مشيرة إلى أنه مع نهاية الأسبوع ستصل العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة الحرارة نهارًا و12 ليلًا، لذلك يجب عدم الانخداع بفترات الدفء في فترة النهار.

وأكدت أن ارتداء الملابس الصيفية لن يكون الآن نهائيا، فيمكن ارتداء الملابس الخريفية نهارا مع ارتداء الملابس الشتوية ليلا.

تحذير الأرصاد الجوية من طقس اليوم الثلاثاء

فيما حذرت الأرصاد من انخفاض يتجاوز 10 درجات ليلا، ليكون الطقس باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

ووفقا لخرائط الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وكشفت الأرصاد عن وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة اليوم كما يلي:

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري 26- 15

درجات الحرارة في السواحل الشمالية 24- 14

درجات الحرارة في جنوب سيناء 28- 17

درجات الحرارة في شمال الصعيد 29- 12

درجات الحرارة في جنوب الصعيد 31- 15

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

ومن جانب أخر، عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتلفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس، يتضمن تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية عن طقس غد الثلاثاء.

وأبرز التقرير المفصل، أنه الأرصاد الجوية تتوقع أن تشهد البلاد طقسا مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحري والسواحل الشمالية ، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، محذرة من برودة الطقس ليلا على أغلب الأنحاء.

وتابع التقرير المفصل، أن الأرصاد كشفت عن أن البلاد تعيش تقلبات جوية حادة وسريعة، وهناك تذبذب في درجات الحرارة ما بين ساعات النهار والليل، بقيم تصل إلى 13 درجة مئوية، متابعة أن مصر تشهد بداية نشاط منخفض البحر الأحمر والمعروف بـ منخفض السودان الموسمى الأمر الذي سيؤدى إلى حالات من عدم الاستقرار في حالة الطقس.