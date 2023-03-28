عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط وإعدام 10 أطنان أغذية غير صالحة وغلق 3 منشآت بالشرقية.. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، وخاصة خلال شهر رمضان لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية، تم ترأس حملة موسعة للمرور علي المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، ومدينة القنايات، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومديرة الإدارة الصحية بالقنايات، ومفتشي مكاتب الأغذية بإدارتي الزقازيق والقنايات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم خلال الحملة مداهمة عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود مصنع معجنات، بمركز الزقازيق، به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وصدر له قرار غلق مسبق، وتم تشميعه مسبقاً من الباب الأمامي، وقام بعد ذلك بالاستمرار في مزاولة نشاطه من خلال باب خلفي للمصنع، وتم ضبط ٢ مخزن للمواد الغذائية، بمدينة الزقازيق، بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، والمخازن، لما يمثلاه من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

بـ774 مليون جنيه.. تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الاستثمارية لعام 2022 / 2023

وتمكنت الحملة من ضبط ٥ أطنان و٦٥٠ كجم دقيق، ومخللات، وتمر وعصائر وخل، لسوء التخزين وعدم وجود بيانات، و إعدام ٤ طن و٦٢٥ كجم لانشون ومخللات، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٧ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة لتحرير ٣ محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة الزقازيق.

 

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، خاصة مع خلال شهر رمضان المبارك، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، والتي من شأنها المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية

1
1
1c718bfa-5d8e-411e-9f9f-478f3b30cdc0
1c718bfa-5d8e-411e-9f9f-478f3b30cdc0
42a2f032-327d-4649-9454-810e44a9782f
42a2f032-327d-4649-9454-810e44a9782f
90dced3f-2192-4889-bd0e-eae8fa77bea5
90dced3f-2192-4889-bd0e-eae8fa77bea5
207fa685-cba5-48fa-b37e-abe130f9de10
207fa685-cba5-48fa-b37e-abe130f9de10
898113fc-510c-4952-ae31-b6ac5b059e3d
898113fc-510c-4952-ae31-b6ac5b059e3d
08962494-c029-4119-93e2-8e37c7dc90fe
08962494-c029-4119-93e2-8e37c7dc90fe
c9b0f1b5-d1c0-4490-aa25-75c69d976f48
c9b0f1b5-d1c0-4490-aa25-75c69d976f48
dd9482ed-6014-4f98-9027-7740c437032f
dd9482ed-6014-4f98-9027-7740c437032f
رمضان وزير الصحة وزارة الصحة محافظة الشرقية مليون جنيه الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

240 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار21 الآن 6 رمضان

الفراخ تتراجع عن 60 جنيها لأول مرة|انهيار أسعار الدواجن الآن والبانيه مفاجأة

بعد الحادث المروري المروع.. رسالة عاجلة من السعودية للمعتمرين

20 قرارا نهائيا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

هدوء ما قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم ..أمطار وتقلبات

بزيادة 15%.. السبت موعد صرف معاشات أبريل 2023| احسب هتقبض كام

كذب وافتراء.. خالد الغندور يثير الجدل بمنشور عن مباراة الأهلي والهلال

قبل مواجهة الأهلي.. إصابة نجم الهلال السوداني بقطع في الرباط الصليبي

ترشيحاتنا

الأرصاد: ارتفاع الحرارة مؤقت وعودة الانخفاض مجددا في هذا التوقيت

هل يجوز تجسيد شخصية الإمام الشافعي في الأعمال الدرامية؟.. خالد الجندي يجيب

الليلة.. الأهلي يواجه سموحة والزمالك يصطدم بالطلائع في ثاني جولات نصف نهائي دوري الطائرة

إجابة ثعبانية.. مدرب صن داونز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي معه لخلافة كولر

بطريقة سهلة وبسيطة.. اعرف كيف قدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر

أمن القاهرة يضبط المتهم بترويج منشطات مهربة جمركياً عبر "الفيس بوك"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حنان شوقي عن هالة صدقي : بلدوزر حطم كل واحد يوقف قصاده

بثمن زهيد.. طريقة عمل برسيل جل في البيت زي الجاهز

أمريكا.. دخول طالب العناية المركزة بعد اعتداء وحشي من زملائه

ترى جثتك فوقك.. تفاصيل مرعبة لمحاكاة الموت باستخدام الواقع الافتراضي

فيديو

لابس جاكيت حريمي.. تبادل السباب والاتهامات بين شذى وحسن شاكوش

نهاية مارس.. العالم الهولندي هوجربيتس يحذر من وقوع زلزال ويؤكد صحة توقعاته

نهي العمروسي: شوفت أحلي رقص بلدي فى السجن..وكانوا بيقولولي عنبر الاعدام عايزك

نهي العمروسي: شعرت بالصدمة بعد معرفتي بزواج ابنتي سرا..وأخطأت في تربيتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ