اجتماع لبحث استكمال مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية

ناقشت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الاسكندرية، مع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية، في حضور رؤساء قطاعات المشروعات والتشغيل والصيانة والتخطيط والمكتب الفني بالشركة.

تناول الاجتماع الخطوة الثانية من المرحلة الأولي لمشروعات استراتيجية فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي بالإسكندرية.

وتتمثل الاستراتيجية في ٩ مشروعات ذات الأولوية الأولي بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه بمناطق (أمام مكتبة الإسكندرية ومنطقة كليوباترا وشارع شعراوي ولوران وشارع محمد نجيب وميدان فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة وشارع قنال السويس وشارع عمر لطفي ودوران الصوفان) بناء علي البروتوكول الموقع بين شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وإدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة (استشاري المشروع) تحت إشراف محافظة الإسكندرية.

وتهدف الاستراتيجية فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي لمواجهة التغيرات المناخية الواضحة والزيادات الكثيفة لمياه الأمطار علي محافظة الإسكندرية وتخفيف العبء عن شبكات الصرف الصحي وتوجيه مياه الأمطار وإعادة استخدامها للإستفادة منها.

وتم الإنتهاء من ٣ مشروعات امام مكتبة الإسكندرية بالشاطبي وشارع الدلتا سبورتنج وشارع شعراوي بمنطقة شرق ضمن المرحلة الأولي لمشروعات فصل مياه الأمطار بالمحافظة بتكلفة ١٦٥ مليون جنيه، ويجرى العمل حالياً علي تحديد الخطوة الثانية من المشروع ووضع 3 مناطق أخري للبدء في تنفيذها والإنتهاء منها خلال المرحلة الحالية.

وأكد نافع علي الالتزام بتوجيهات دولة رئيس الوزراء بمراعاة التنسيق مع المخطط العام للصرف الصحي بالإسكندرية، وإلي إنه يجري حاليا مراجعة وتدقيق الخطوات المقبلة من المشروع التي عرضتها جامعة الإسكندرية للعمل علي البدء في وضعها حيز التنفيذ والإنتهاء منها في أسرع وقت.