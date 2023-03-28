مسابقات دينية وأمسيات| الجامعات تكشف خريطة الأنشطة الطلابية خلال رمضان.. وتؤكد: خطط متكاملة لتعزيز الوعي الثقافي والفني لديهم

الجامعات المصرية:

خطط متكاملة لتعزيز الوعي الثقافي والفني خلال شهر رمضان

التزام الجامعات بتوفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة لتعلم الطلاب

الاهتمام بالجانب الروحاني والديني في هذا الشهر المبارك

الدورات الرمضانية تساعد في تنمية مهارات الطلاب الاجتماعية

حفل إنشاد دينى رمضانى، وتواشيح دينيه وأغانى وطنية

أكد محمد الشرقاوي مدير رعاية الشباب بجامعة عين شمس، أن خطة الأنشطة الطلابية لن تتوقف خلال شهر رمضان موضحًا أن الجامعة تواصل تقديم فرص التعلم والتطوير الشخصي للطلاب على مدار الشهر الفضيل، من خلال تنظيم العديد من الدورات الرمضانية في مختلف المجالات، مما يساعد الطلاب من تعزيز مهاراتهم ومعرفتهم في العديد من المجالات، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الاجتماعية والقيادية.

وصرح مدير رعاية الشباب بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، بإن استمرار الأنشطة الطلابية خلال شهر رمضان يعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة لتعلم الطلاب وتطويرهم بشكل شامل، مع الاهتمام بالجانب الروحاني والديني في هذا الشهر المبارك.

وأضاف الشرقاوي، أن بين الأنشطة الطلابية التي ستقام خلال شهر رمضان، ستكون الندوات والدورات التدريبية، والتي يتم تنظيمها لتنمية قدرات الطلاب وتوسيع معارفهم، وذلك بالإضافة إلى الأنشطة الطلابية البسيطة التي تراعي ظروف الصيام، وبالنسبة لرياضة كرة القدم، فسيتم تنظيم دورات رمضانية خاصة بهذه الرياضة، والتي ستكون متاحة للطلاب الذين يرغبون في المشاركة فيها، وذلك بهدف توفير فرص الترفيه والترفيه الهادف للطلاب في شهر رمضان وتعزيز الروح الرياضية والاجتماعية بينهم.

وأشار محمد الشرقاوي، إلى أن الأنشطة التي تم تخطيطها وتنفيذها تأتي تحت رعاية الدكتور محمود المتيني وإشراف اتحاد طلاب الجامعة، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية بين الطلاب وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والمجتمع الخارجي، من خلال بث روح الجماعية والتعاون والإخاء بين الجميع، موضحًا أن الدورات الرمضانية تساعد في تنمية مهارات الطلاب الاجتماعية وتعزيز روح الفريق والتعاون بينهم.

وأوضح مدير رعاية الشباب بجامعة عين شمس، أن جامعة عين شمس تضم عددًا كبيرًا من الأسر الطلابية التي تتمتع بالقدرة على تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات مثل الرياضة والفنون والثقافة والجوالة والخدمة العامة والرحلات والأنشطة المجتمعية.

وتابع: وتتضمن هذه الأنشطة اللجان التي تعمل على تنظيم الأنشطة في كلية الطلاب، بما في ذلك الأنشطة الخدمية والرحلات والأنشطة المجتمعية، كما يتم تنظيم مهرجان سنوي لعرض أعمال الطلاب الإبداعية، والتي يتم إنتاجها وعرضها من قبل الأسر الطلابية، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة والمهرجانات تعزز الروح الاجتماعية بين الطلاب وتعزز التفاعل والتواصل بين الأسر الطلابية وبين الجامعة، وتساعد في تعزيز الروح الإبداعية والتفكير الإيجابي بين الطلاب.

الأنشطة الطلابية بجامعة حلوان

ومن جانبه، أكد راشد محمد، مدير عام رعاية الشباب بجامعة حلوان، أن الأنشطة الطلابية المقرر تنظيمها خلال شهر رمضان الكريم مثيرة ومتنوعة، وذلك من خلال تنظيم ندوات ثقافية وفكرية وإبداعية وعروض فنون شعبية وموسيقية، ويمكن للطلاب الاستمتاع بأنشطة مختلفة وتوسيع معارفهم وفهمهم للعديد من الموضوعات.

وأشار راشد محمد، إلى أن هناك العديد من الندوات التي يحاضرها شيوخ من الأزهر لزيادة فهم الطلاب للدين الإسلامي وتعميق معرفتهم به، ومجموعة متنوعة من العناصر الثقافية والتاريخية المتعلقة بالإسلام، وعلاوة على ذلك يتم تنظيم العروض الفنية والموسيقية ذات الطابع الروحاني والديني، للاستمتاع بالفن والموسيقى بطريقة تناسب جو الشهر الكريم.

وأوضح مدير عام رعاية الشباب بجامعة حلوان، أن لهذه الأنشطة الطلابية خلال شهر رمضان فضل في تعزيز الوعي الثقافي والفني لدى الطلاب، وتعمل على تعزيز الروابط الاجتماعية بين الطلاب في جو من الانسجام والتفاعل المثمر.

ولفت راشد محمد، إلى أن سوف يتم عمل حفل إنشاد دينى رمضانى، وتواشيح دينيه وأغانى وطنية، وبرنامج خاصة بليالي رمضان وعمل فانوس وزينة رمضان بأشكال مبتكره.

وأضاف مدير عام رعاية الشباب بجامعة حلوان، أن تنمية الروابط الاجتماعية بين الطلاب وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والمجتمع الخارجي تعد جزءًا أساسيًا من رسالة الجامعة ومسؤوليتها الاجتماعية، ومن خلال تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية، لتعزيز التفاعل والتواصل بين جميع الأطراف، وبالتالي دعم النمو المجتمعي والتنمية المستدامة.

الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة

ومن جانب اخر، أكد الطالب عبدالله عرمش، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة تحظى بتاريخ طويل من النجاح في تعزيز الأنشطة الطلابية وتنمية مهارات الطلاب الذاتية، من خلال الاهتمام بالأنشطة الطلابية، موضحًا أن الجامعة تستغل طاقات الشباب وتوجهها في اتجاهات تفيدهم بدنيًا وفكريًا واجتماعيًا، وتحفزهم بشكل سليم على النجاح والتميز في حياتهم الجامعية والمهنية في المستقبل.

وأوضح الطالب عبدالله عرمش، أن جامعة القاهرة تعمل على تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الطلابية خلال شهر رمضان الكريم، وتهدف إلى استغلال طاقات الطلاب وتنمية مهاراتهم وعلاقاتهم الاجتماعية وتعزيز الانتماء للمجتمع، ومن بين هذه الأنشطة، الطقوس الدينية والأمسيات الرمضانية، والندوات الثقافية والفكرية والإبداعية، وعروض الفنون الشعبية، والمعرض الإسلامي، والأمسيات الموسيقية والغنائية ذات الطابع الروحاني والديني، التي تهدف إلى صقل البنية التثقيفية لدى الطلاب.

وأشار رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إلى أن هناك العديد من مسابقات القرآن والشعر والدين، بالإضافة إلى توزيع بعض الهدايا الرمضانية، كما ينظم اتحاد الطلاب إفطارًا رمضانيًا وأمسية رمضانية، بالإضافة إلى دورة رمضانية لكرة القدم، بالإضافة إلى الأنشطة الطلابية خلال صفحات التواصل الاجتماعى المختلفة وعلى المنصة الالكترونية لجامعة القاهرة.

قال الطالب عبدالله عرمش، إن دعم إدارة جامعة القاهرة للطلاب لتنفيذ الأنشطة الطلابية يعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب ودعمهم في تحقيق أهدافهم الأكاديمية والاجتماعية، من خلال تعاون الطلاب والإدارة معًا، وهذا الذي يحقيق أفضل النتائج ويوفير بيئة تعليمية داعمة للجميع.