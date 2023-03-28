وكيل صحة الشيوخ: تجاوب السيسي مع مطلب أمناء الحوار الوطني اكسبه المصداقية

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ،، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على المتابعة المستمرة لجلسات مجلس أمناء الحوار الوطني، وفعالياته وتشكيل لجانه والاتفاق على محاوره، طيلة الشهور الماضية، انطلاقا من إيمانه تام بالحوار والنقاش لمصلحة الوطن وصياغة رؤى ومقترحات فاعلة لاستمرار التقدم والتغيير للأفضل ومواصلة طريق الإنجازات.

ونوه د حسين خضير، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن استجابة الرئيس السيسي لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني باستمرار الاشراف القضائي على الانتخابات، وتوجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية في الدولة لهذا المقترح يؤكد على الايمان المطلق من جانبه باستمرار نزاهة العملية الانتخابية، وحمايتها قضائيا كما كان الحال طوال 10 سنوات مضت.

وأوضح وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الاستجابة السريعة من جانب الرئيس السيسي لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني، بإجراء تعديل تشريعي يسمح باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، تأكيد على انحياز القيادة السياسية لنزاهة وشفافية الانتخابات، ومنح المزيد من الثقة فى نتائج الانتخابات وتعزيز المشاركة السياسية، وإرساء دعائم الديمقراطية، وفي نفس الوقت فإنه بذلك يقطع الطريق على المشككين والمتربصين بأمن واستقرار الوطن. في الخارج والداخل.

وأكد د. حسين خضير، أن استجابة الرئيس وتفاعله السريع مع مخرجات الحوار الوطني، زادت من فرص نجاح الحوار واهتمام الدولة المصرية بكل مقترحاته ورؤاه المقبلة في كافة القضايا، لافتا إلى أن تجاوب الرئيس أكسب الحوار الوطني المزيد من الجدية والمصداقية في الشارع المصري، بما يؤكد انتظار الشعب المصرى، نتائج جلسات الحوار الوطنى، حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، واستمرار التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة وبمختلف ربوع البلاد .