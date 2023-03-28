إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 6 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق أسيوط / سوهاج الزراعي ناحية قرية أولاد إبراهيم بمركز أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط / سوهاج الزراعي ناحية قرية أولاد إبراهيم.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة رقم 1793 أ ب ن ملاكي و السيارة رقم 6489 ا ط ي ميكروباص.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفيات أسيوط العام والإيمان وأسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.