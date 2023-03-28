مخدرات اون لابن.. سقوط ديلرات التليجرام.. تفاصيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدى لمحاولات ترويجها فى أوساط الشباب والنشء عبر وسائل التواصل الإجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الجيزة) بترويج وبيع الأدوية المخدرة "مدرجة جدول ثالث" عبر أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى "التليجرام" وإستخدام سيارة فى نقل وترويج الأدوية .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (عدد 1800 قرص مخدر لعقار "مُدرج جدول ثالث مخدرات" – مبلغ مالى – سيارة – 3 هواتف محمولة) .

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات بيع الأدوية المخدرة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والسيارة لتسليم ونقل الأدوية المخدرة والتنقل بها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.