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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: استجابة الرئيس لمقترح الإشراف القضائي تكشف أهمية الحوار الوطني

تامر عبدالقادر، عضو
تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب

قال النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، إن الاستجابة السريعة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمقترح الحوار الوطني، بإجراء تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المادة (34) من الدستور، يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، يعكس أهمية وجدية الحوار الوطنى، واهتمام القيادة السياسية بمخرجات ونتائج هذا الحوار، مشيرا إلى أن استجابة الرئيس للمقترح تؤكد أن جميع التوصيات والمقترحات التى انتهى إليها الحوار الوطنى ستدخل حيز التنفيذ.

ووجه «عبدالقادر»، الشكر للرئيس السيسي، على استجابته السريعة للمقترح، حيث أعلن الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عن متابعته لمجريات الحوار، وإشادته بالجهود المبذولة من كافة القائمين على الحوار الوطني، مُثمّناً ما تمت مناقشته أثناء جلسة الأمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجه الرئيس الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.

ووصف «عبدالقادر»، المقترحات التى قدمها مجلس أمناء الحوار الوطنى بأنها تأتى ترجمة وطنية للمناقشات الحوارية بين كافة القوى السياسية بمختلف انتماءاتها.

وقال عبدالقادر: لا شك أن الحوار الوطنى بمقترحاته يدعم بناء الجمهورية الجديدة التى تأملها القيادة السياسية، وتحقق أحلام المواطنين خلال الفترة المقبلة، ويجب الإشادة بالحراك السياسى الذى أرسى مبادئه الرئيس السيسى، حيث دعم الديمقراطية الحقيقية من خلال الحوار الوطنى . 

تامر عبدالقادر عبدالفتاح السيسي قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

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