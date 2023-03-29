أذان الفجر ومواقيت الصلاة 7 رمضان .. وموعد الإفطار

موعد اذان الفجر .. أصبح اذان الفجر محل بحث الكثيرين على محرك البحث العالمي جوجل فى سابع يوم رمضان، موعد اذان الفجر يبحث عنه الكثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة لمعرفة موعد السحور وموعد الإفطار وعدد ساعات الصوم، لذا يقدم موقع صدى البلد موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة 7 رمضان وموعد الإفطار.

موعد اذان الفجر 7 رمضان 2023

يؤذن لصلاة الفجر فى تمام الساعة 04:21

موعد الإفطار سابع أيام رمضان 2023

ويأتي اذان المغرب فى تمام الساعة: 06:12



مواقيت الصلاة سابع أيام رمضان 2023

الأربعاء 7 رمضان

الشروق: 05:48

الظهر: 12:00

العصر: 03:30

المغرب: 06:12

العشاء: 07:30

وفي هذا الإطار نقدم للمتابعين إمساكية رمضان 2023 ، خدمة لكل مسلم في شهر رمضان.

الخميس 8 رمضان

الفجر: 04:19

الشروق: 05:47

الظهر: 11:59

العصر: 03:30

المغرب: 06:12

العشاء: 07:31

الجمعة 9 رمضان

الفجر: 04:18

الشروق: 05:46

الظهر: 11:59

العصر: 03:30

المغرب: 06:13

العشاء: 07:31



السبت 10 رمضان



الفجر: 04:17

الشروق: 05:45

الظهر: 11:59

العصر: 03:30

المغرب: 06:13

العشاء: 07:32



الأحد 11 رمضان



الفجر: 04:15

الشروق: 05:44

الظهر: 11:59

العصر: 03:30

المغرب: 06:14

العشاء: 07:33



الاثنين 12 رمضان



الفجر: 04:14

الشروق: 05:42

الظهر: 11:58

العصر: 03:30

المغرب: 06:15

العشاء: 07:33



الثلاثاء 13 رمضان



الفجر: 04:13

الشروق: 05:41

الظهر: 11:58

العصر: 03:30

المغرب: 06:15

العشاء: 07:34

الأربعاء 14 رمضان



الفجر: 04:11

الشروق: 05:40

الظهر: 11:58

العصر: 03:30

المغرب: 06:16

العشاء: 07:35



الخميس 15 رمضان



الفجر: 04:10

الشروق: 05:39

الظهر: 11:57

العصر: 03:30

المغرب: 06:16

العشاء: 07:36



الجمعة 16 رمضان

الفجر: 04:09

الشروق: 05:38

الظهر: 11:57

العصر: 03:30

المغرب: 06:17

العشاء: 07:36



السبت 17 رمضان



الفجر: 04:07

الشروق: 05:36

الظهر: 11:57

العصر: 03:30

المغرب: 06:18

العشاء: 07:37

الأحد 18 رمضان



الفجر: 04:06

الشروق: 05:35

الظهر: 11:57

العصر: 03:30

المغرب: 06:18

العشاء: 07:38



الاثنين 19 رمضان



الفجر: 04:05

الشروق: 05:34

الظهر: 11:56

العصر: 03:30

المغرب: 06:19

العشاء: 07:39



الثلاثاء 20 رمضان

الفجر: 04:03

الشروق: 05:33

الظهر: 11:56

العصر: 03:30

المغرب: 06:20

العشاء: 07:40

الأربعاء 21 رمضان

الفجر: 04:02

الشروق: 05:32

الظهر: 11:56

العصر: 03:30

المغرب: 06:20

العشاء: 07:40



الخميس 22 رمضان



الفجر: 04:01

الشروق: 05:31

الظهر: 11:55

العصر: 03:30

المغرب: 06:21

العشاء: 07:41



الجمعة 23 رمضان



الفجر: 03:59

الشروق: 05:30

الظهر: 11:55

العصر: 03:30

المغرب: 06:21

العشاء: 07:42



السبت 24 رمضان



الفجر: 03:58

الشروق: 05:28

الظهر: 11:55

العصر: 03:30

المغرب: 06:22

العشاء: 07:43



الأحد 25 رمضان



الفجر: 03:57

الشروق: 05:27

الظهر: 11:55

العصر: 03:30

المغرب: 06:23

العشاء: 07:44



الاثنين 26 رمضان

الفجر: 03:55

الشروق: 05:26

الظهر: 11:55

العصر: 03:30

المغرب: 06:23

العشاء: 07:44



الثلاثاء 27 رمضان

الفجر: 03:54

الشروق: 05:25

الظهر: 11:54

العصر: 03:30

المغرب: 06:24

العشاء: 07:45



الأربعاء 28 رمضان

الفجر: 03:53

الشروق: 05:24

الظهر: 11:54

العصر: 03:30

المغرب: 06:24

العشاء: 07:46



الخميس 29 رمضان



الفجر: 03:51

الشروق: 05:23

الظهر: 11:54

العصر: 03:30

المغرب: 06:25

العشاء: 07:47