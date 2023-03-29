عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أذان الفجر ومواقيت الصلاة 7 رمضان .. وموعد الإفطار

اذان الفجر ومواقيت
اذان الفجر ومواقيت الصلاة 7 رمضان وموعد الإفطار

موعد اذان الفجر .. أصبح اذان الفجر محل بحث الكثيرين على محرك البحث العالمي جوجل فى سابع يوم رمضان، موعد اذان الفجر يبحث عنه الكثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة لمعرفة موعد السحور وموعد الإفطار وعدد ساعات الصوم، لذا يقدم موقع صدى البلد موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة 7 رمضان وموعد الإفطار.

 

موعد اذان الفجر 7 رمضان 2023 
يؤذن لصلاة الفجر فى تمام الساعة  04:21

موعد الإفطار سابع أيام رمضان 2023 
ويأتي اذان المغرب فى تمام الساعة: 06:12


مواقيت الصلاة سابع أيام رمضان 2023

الأربعاء 7 رمضان
الشروق: 05:48
الظهر: 12:00
العصر: 03:30
المغرب: 06:12
العشاء: 07:30

دعاء سابع يوم رمضان .. يرزقك السعادة وراحة البال ويحول حياتك لنعيم

7 كلمات تمسك بها لآخر رمضان.. أوصى بها النبي لمغفرة ذنوبك كلها

ساعتان في رمضان يستجاب فيهما الدعاء.. فرصة لاغتنامهما

سر استجابة دعاء الصائم عند الإفطار.. اغتنم الفرصة ولا تضيعها من يدك

وفي هذا الإطار نقدم للمتابعين إمساكية رمضان 2023 ، خدمة لكل مسلم في شهر رمضان.

الخميس 8 رمضان

الفجر: 04:19
الشروق: 05:47
الظهر: 11:59
العصر: 03:30
المغرب: 06:12
العشاء: 07:31

الجمعة 9 رمضان
الفجر: 04:18
الشروق: 05:46
الظهر: 11:59
العصر: 03:30
المغرب: 06:13
العشاء: 07:31


السبت 10 رمضان


الفجر: 04:17
الشروق: 05:45
الظهر: 11:59
العصر: 03:30
المغرب: 06:13
العشاء: 07:32


الأحد 11 رمضان


الفجر: 04:15
الشروق: 05:44
الظهر: 11:59
العصر: 03:30
المغرب: 06:14
العشاء: 07:33


الاثنين 12 رمضان


الفجر: 04:14
الشروق: 05:42
الظهر: 11:58
العصر: 03:30
المغرب: 06:15
العشاء: 07:33


الثلاثاء 13 رمضان


الفجر: 04:13
الشروق: 05:41
الظهر: 11:58
العصر: 03:30
المغرب: 06:15
العشاء: 07:34

 

الأربعاء 14 رمضان


الفجر: 04:11
الشروق: 05:40
الظهر: 11:58
العصر: 03:30
المغرب: 06:16
العشاء: 07:35


الخميس 15 رمضان


الفجر: 04:10
الشروق: 05:39
الظهر: 11:57
العصر: 03:30
المغرب: 06:16
العشاء: 07:36


الجمعة 16 رمضان

الفجر: 04:09
الشروق: 05:38
الظهر: 11:57
العصر: 03:30
المغرب: 06:17
العشاء: 07:36


السبت 17 رمضان


الفجر: 04:07
الشروق: 05:36
الظهر: 11:57
العصر: 03:30
المغرب: 06:18
العشاء: 07:37

الأحد 18 رمضان


الفجر: 04:06
الشروق: 05:35
الظهر: 11:57
العصر: 03:30
المغرب: 06:18
العشاء: 07:38


الاثنين 19 رمضان


الفجر: 04:05
الشروق: 05:34
الظهر: 11:56
العصر: 03:30
المغرب: 06:19
العشاء: 07:39


الثلاثاء 20 رمضان

الفجر: 04:03
الشروق: 05:33
الظهر: 11:56
العصر: 03:30
المغرب: 06:20
العشاء: 07:40

الأربعاء 21 رمضان

الفجر: 04:02
الشروق: 05:32
الظهر: 11:56
العصر: 03:30
المغرب: 06:20
العشاء: 07:40


الخميس 22 رمضان


الفجر: 04:01
الشروق: 05:31
الظهر: 11:55
العصر: 03:30
المغرب: 06:21
العشاء: 07:41


الجمعة 23 رمضان


الفجر: 03:59
الشروق: 05:30
الظهر: 11:55
العصر: 03:30
المغرب: 06:21
العشاء: 07:42


السبت 24 رمضان


الفجر: 03:58
الشروق: 05:28
الظهر: 11:55
العصر: 03:30
المغرب: 06:22
العشاء: 07:43


الأحد 25 رمضان


الفجر: 03:57
الشروق: 05:27
الظهر: 11:55
العصر: 03:30
المغرب: 06:23
العشاء: 07:44


الاثنين 26 رمضان

الفجر: 03:55
الشروق: 05:26
الظهر: 11:55
العصر: 03:30
المغرب: 06:23
العشاء: 07:44


الثلاثاء 27 رمضان

الفجر: 03:54
الشروق: 05:25
الظهر: 11:54
العصر: 03:30
المغرب: 06:24
العشاء: 07:45


الأربعاء 28 رمضان

الفجر: 03:53
الشروق: 05:24
الظهر: 11:54
العصر: 03:30
المغرب: 06:24
العشاء: 07:46


الخميس 29 رمضان


الفجر: 03:51
الشروق: 05:23
الظهر: 11:54
العصر: 03:30
المغرب: 06:25
العشاء: 07:47

موعد اذان الفجر 7 رمضان 2023 مواقيت الصلاة سابع أيام رمضان 2023 موعد الإفطار سابع أيام رمضان 2023 اذان المغرب أذان الفجر موعد الإفطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة حارة يعقبها انخفاض| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة| شاهد

مرض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

استنى متشتريش.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-3-2023

صدمة لـ الأهلي.. فيتوريا يكشف سبب استبدال الشناوي في مباراة مصر ومالاوي

بيع بسرعة.. أسعار الذهب اليوم في مصر 28-3-2023

بفرمان كولر.. رحيل 6 من نجوم الأهلي عن الفريق

خالد الغندور يوجه رسالة لـ محمود كهربا .. تفاصيل

ترشيحاتنا

حكم الأكل والشرب بعد الفجر ظنا في عدم طلوعه

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

رضا عبد العال يُفجر مفاجأة بشأن انضمام مصطفى محمد إلى الأهلي

ورقة بملابسه كشفت السر.. الإمارات تحقق في ملابسات تخلّص آسيوي من حياته

سقوط لـ الدولار.. تحذيرات من ضربة اقتصادية عالمية وانهيار عملاق قادم

قتل حبيبها.. شابة تنتقم من زعيم عصابة كولومبية بطريقة جهنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجاح وإخفاق بمسلسل واحد..ماذا فعل الماكيير في وجه مختطف ابن جعفر العمدة؟

مسبش إيديها لحظة.. صور تجمع فراج وبسنت شوقي بعد مقلب رامز

مرعب.. خروج رجال من حفرة في جبل ذهب بالكونغو.. ما القصة؟

ولد أم بنت.. تقنية جديدة تحدد جنس المولود| تفاصيل

فيديو

المادة 24..ماذا طلب الهلال السوداني من الكاف في مباراة الأهلي المصيرية/ فيديوجراف

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

الفراخ رخصت 60 جنيها وطرح لحوم بأسعار منخفضة بهذه الأماكن| شاهد

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ