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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لوسي: بدلة الشغل زي بالطو الدكتور ومش خايفة أموت وأنا برقص

لوسي
لوسي

نشر موقع صدى البلد مجموعة من التصريحات النارية للفنانة لوسي خلال استضافتها ببرنامج العرافة على قناة المحور، وكان منها التالي:

 

لوسي: مش خايفة أموت وانا ببدلة الرقص

قالت الفنانة لوسي، إنّها لا تخاف من أن تموت مرتدية بدلة رقصة، موضحةً: "بعمل حاجة الدنيا كلها شايفاها، مش تحت أو فوق السرير، بعمل حاجة في العلانية، زي ما الدكتور بيلبس البالطو بتاعه والكناس بيلبس لبسه، إحنا بنشتغل مهنة في النور". .. للمزيد 

لوسي: ماندمتش على الفن والرقص.. ماعملتش حاجة غلط.

 

قالت الفنانة لوسي، إنّها تحب الفن، حيث التحقت بمعهد الباليه منذ أن كانت في التاسعة من عمرها وبدأت الرقص في الأفراح في الحادية عشرة من عمرها، موضحةً: "لو كلنا قعدنا سمعنا كلام الناس مش هنعرف نشتغل، أنا مندمتش على الفن والرقص، معملتش حاجة غلط".

 

لوسي تنفي واقعة ضربها لممثلة بالعصا على المسرح |تفاصيل

 

ردت الفنانة لوسي، على ما زعمته الفنانة ندى عفيفي بشأن تعرضها للضرب من قبل لوسي في أحد العروض المسرحية على المسرح القومي، وذلك بالعصا، حيث زعمت أيضا انها قالت لها: "كتك القرف، متجيش على جملي تاني".

 

الفنانين مكنوش ملتزمين".. لوسي تكشف تفاصيل "خناقة المسرح القومي"

 

كشفت الفنانة لوسي، تفاصيل مشادتها على المسرح القومي، موضحًا: "لما لقيت أستاذ إيهاب مدير المسرح يرسل للفنانين منشورا ويتحدث إليهم عن أهمية الالتزام بالوقت والمواعيد كانوا يلتزمون في البداية ثم يخالفون التعليمات".

 

المسرح القومي الفنانين ندى عفيفي معهد الباليه العرافة المحور

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