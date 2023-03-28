لوسي: بدلة الشغل زي بالطو الدكتور ومش خايفة أموت وأنا برقص

نشر موقع صدى البلد مجموعة من التصريحات النارية للفنانة لوسي خلال استضافتها ببرنامج العرافة على قناة المحور، وكان منها التالي:

لوسي: مش خايفة أموت وانا ببدلة الرقص

قالت الفنانة لوسي، إنّها لا تخاف من أن تموت مرتدية بدلة رقصة، موضحةً: "بعمل حاجة الدنيا كلها شايفاها، مش تحت أو فوق السرير، بعمل حاجة في العلانية، زي ما الدكتور بيلبس البالطو بتاعه والكناس بيلبس لبسه، إحنا بنشتغل مهنة في النور". .. للمزيد

قالت الفنانة لوسي، إنّها تحب الفن، حيث التحقت بمعهد الباليه منذ أن كانت في التاسعة من عمرها وبدأت الرقص في الأفراح في الحادية عشرة من عمرها، موضحةً: "لو كلنا قعدنا سمعنا كلام الناس مش هنعرف نشتغل، أنا مندمتش على الفن والرقص، معملتش حاجة غلط".

ردت الفنانة لوسي، على ما زعمته الفنانة ندى عفيفي بشأن تعرضها للضرب من قبل لوسي في أحد العروض المسرحية على المسرح القومي، وذلك بالعصا، حيث زعمت أيضا انها قالت لها: "كتك القرف، متجيش على جملي تاني".

كشفت الفنانة لوسي، تفاصيل مشادتها على المسرح القومي، موضحًا: "لما لقيت أستاذ إيهاب مدير المسرح يرسل للفنانين منشورا ويتحدث إليهم عن أهمية الالتزام بالوقت والمواعيد كانوا يلتزمون في البداية ثم يخالفون التعليمات".