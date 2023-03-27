المداح الحلقة 6.. لوسى تهاجم حمادة هلال ويسرا اللوزى تفسر له علامة الشجرة

شهد مسلسل المداح أسطورة العشق الحلقة السادسة تطور جديد فى الأحداث حيث يظهر مجددا عماد “تامر شلتوت” ليحاول أن يقضى على خالد زكى.

بينما يحاول صابر المداح “حمادة هلال” ان يعالج ابنه ويقرأ عليه بعض من ايات القرآن الكريم الا ان هند بنت الأحمر “لوسى” تهاجمه وتحيطه بعدد من قبيلتها لتؤكد عليه أن هذا الطفل ليس ابنه وانما ابن الجن ويدخل صابر فى حالة من الهلع نتيجة هجوم الجن عليه.

يحاول الجن “محمد رياض” السيطرة على “زين” محمد عز" الذى خرج من السجن ليعادى صابر المداح وذلك بمساعدة أحلام “رانيا فريد شوقى” زوجة حسن “خالد سرحان” شقيق صابر.

ويقرر صابر المداح ترك منزله الجديد بعد ازمته مع رحاب “هبة مجدى” والذهاب للعيش فى منزل والده ويذهب زين الى صابر المداح ليهدده وتكشف تاج “ياسر اللوزى” لصابر عن معنى العلامة التى تظهر له على يده حيث قالت له هذه العلامة لها علاقة بملوك الجن وهى عبارة عن شجرة.

أحداث مسلسل المداح

تدور قصة مسلسل "المداح 3 .. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.

أبطال جدد فى المداح

يشارك فى مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهما يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التى تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

المسلسل يشارك في بطولته كل من حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رنيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.