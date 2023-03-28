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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قرار مفاجئ من الكاف لـ الهلال بشأن مبارة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفاد تقرير لقناة “العربية”، بأن الكاف حسم الجدل المثار بشأن الشكوي التي تقدم بها نادي الهلال السوداني ضد نادي الأهلي المصري.

 

واكد التقرير، أن نادي الهلال السوداني طالب بإقامة المباراة المصيرية والتي سوف تحدد المتأهل للأدوار القادمة والمحدد إقامتها في القاهرة مع النادي الأهلي بدون جمهور.

 

قرار صادم من الكاف لنادي الهلال السوداني

 

واضاف التقرير، أن الكاف رفض طلب نادي الهلال السوداني تماماً حيث أكد الاتحاد الإفريقي “الكاف” أن هذا الطلب غير مناسب خاصة مع توافر التدابير اللازمة والشروط لإقامة المبارة بالجمهور.

 

 

ويستضيف فريق الاهلى نظيره الهلال السودانى في التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتي الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن في المركز الرابع بدون نقاط.

 

وتنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

 

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